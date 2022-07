Peter Jackson confirmó una nueva película de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr de protagonistas

Hoy, 50 años después de la disolución de la banda británica más importante de todos los tiempos, el número de fanáticos sigue en aumento porque el legado musical que dejaron los cuatro fantásticos oriundos de Liverpool es enorme e invaluable pero lo más importante, enamoró para siempre a las generaciones que pasaron y lo seguirán haciendo con las que vendrán.

Peter Jackson tiene en la mira realizar una nueva película sobre The Beatles y no será un documental. En ésta estarán los miembros sobrevivientes de la banda: Paul McCartney y Ringo Starr. Pero todo lo demás concierte a la trama, o tan siquiera al formato, permanecen bajo candado. “Estoy hablando con The Beatles sobre otro proyecto, algo muy, muy diferente a Get Back”, dijo Jackson. “Estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero con ellos es otro proyecto. No es realmente un documental… y eso es todo lo que puedo decir”.

La razón de tanto secretismo es sobre todo porque el director de El señor de los anillos todavía trata de descifrar cómo se puede llevar a cabo. De acuerdo con sus declaraciones, este nuevo film no será documental y con toda seguridad será un live action. Sin embargo, afirma que sus ambiciones todavía no están a la altura de la tecnología existente a la mano.

“Uno de ellos podría ser a gran escala, pero es tan complicado desde el punto de vista técnico que estoy tratando de averiguar cómo lo haré exactamente”, continuó. “Es una película de acción en vivo, pero necesita una tecnología que no existe en este momento, así que estamos en medio del desarrollo de la tecnología para permitir que suceda. Estoy tratando de anticipar lo que podría ser capaz de hacer, incluso antes de que exista. No algo de fantasía, pero es algo bastante interesante”.

Todo esto sucede en medios de sus declaraciones por las recientes nominaciones de los Emmy. Su cinta documental de tres partes recibió cinco nominaciones. Una de ellas como Mejor Director y otra como Mejor Serie Documental. No obstante, de aquellas que el director tiene más satisfacción son las obtenidas por Mejor Edición y Sonido. Precisamente The Beatles Get Back, le tomó a Jackson y su equipo un total de cuatro años en medio de la etapa pandémica. El director se sumergió en más de 130 horas de audio y 57 horas de video inéditos que debieron ser restaurados. Todo cobró forma tras arduos meses de trabajo y restauración de calidad y color para obtener el resultado que se puede ver a través de Disney Plus.

Al principio los directivos de la plataforma streaming esperaban un corte de seis horas. Sin embargo, Jackson entregó uno de seis y media. Pero pensó que quizás todo el material valioso que quedaría fuera, podría ser utilizado en una versión extendida enfocada en lanzamientos caseros. Pero pronto se enteró que Disney no tiene por costumbre lanzar versiones extendidas de nada, así que el director se puso un poco rebelde y al final entregó un corte de 7 horas y media.

“Pensé que los recortes de seis horas y media a seis eran buenos porque tenían que ver con el ritmo. Pero sin un corte extendido, este gran material volvería a los archivos, a la bóveda por otros 50 años. Así que comencé a trabajar con Jabez [su editor], razón por la cual entregamos tarde”, continuó Jackson. “Estábamos apilando escenas de nuevo en el corte. Lo gracioso es que nadie sabía que iban a ser 7.5 horas, hasta que se lo entregamos. Esperaban un corte de seis horas. Y nunca dijeron una palabra, ni una sola nota o palabra de nadie. Podrían haber estado hablando entre ellos detrás de escena, pero nadie expresó sorpresa alguna. De alguna manera 7.5 horas fue todo. Lo hice porque, como fanático de los Beatles, había mucho material que desde el punto de vista de la historia musical, estaba mal que volviera a la bóveda”.

La nueva película de The Beatles de Peter Jackson todavía se proyecta como algo lejano. Pero su exitosa serie documental puede ser visualizada y degustada en repetidas ocasiones, a través de Disney Plus.