No aguanta más: Evelyn Beltrán muere de ganas por ver a Toni Costa

Cada vez falta más poco para que llegue el final del reality show de Telemundo, “La Casa de los Famosos 2”. Es por ello que en la modelo mexicana Evelyn Beltrán crece la ansiedad y no ve la hora de volver a reunirse con su novio, el bailarín español Toni Costa.

Tras varios meses de estar separados y mientras que Toni aún se encuentra confinado en la casa, la también influencer compartió en sus redes sociales unos mensajes llenos de amor, demostrando que lo extraña y que muere de ganas de verlo. “El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser", fue el texto que escribió Evelyn acompañando imágenes de la pareja. También compartió una foto de las manos entrelazadas de ambos con el mensaje: "Ya falta poco amor mío". Y otra foto de ella manejando con el mensaje: "Un día menos" junto a un emoji de corazón.

A Evelyn le gustaría volver a viajar con el bailarín español.

También compartió una carta escrita por Toni Costa y dedicada a ella. "Sé paciente, todo llega en el momento correcto. Eres la mujer y el amor de mi vida, la que me completa, mi todo. Te amo mi reina", dice la dedicatoria del bailarín español Toni Costa.

Asimismo, en sus Instagram Stories la novia de Costa publicó: "Nos quiero viajando, riéndonos de todo y siendo felices", y una foto de Toni dentro de “La casa de los Famosos” con el mensaje: "amor de mi vida".

Cada vez falta menos para el reencuentro de Evely y Toni.

Evelyn Beltrán dijo esto sobre los detalles que Toni reveló de su ex Adamari López

Desde que arrancó el reality, mucho se ha hablado sobre los detalles y anécdotas que constantemente realizaba Toni sobre su vida pasada con su ex pareja, la conductora Adamari López. Esto ha generado algunas posiciones encontradas entre los fans, medios de comunicación y seguidores del programa, sobre todo por lo que sentía la actual pareja del español cada vez que escuchaba algún relato de este tipo de su enamorado.

Sin embargo, Evelyn tomó todo esto con mucha madurez y declaró en su momento: "Lo que no fue en mi año no me hace daño. Su expareja fue una persona importante para la vida de Toni, ¿por qué? Porque tienen a una nena espectacular que Toni ama con locura, y ella es básicamente gran parte de la historia de quien Toni es hoy en día".