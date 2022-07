Natanael Cano nuevamente en el centro de las críticas: ahora presumió tener una gran fortuna

Es muy fácil acostumbrarse al éxito, al dinero, a la popularidad. Lo verdaderamente difícil es recordar de dónde viniste, cuáles son tus orígenes y los pasos que diste para encontrarte donde estás. La soberbia está a la orden del día esperando que pisemos el palito, la humildad es más escurridiza y muy pocos son capaces de encontrarla. La clave para no perderse es intentar mantener los pies sobre la tierra.

Natanael Cano no sólo se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del género conocido como los corridos tumbados, sino que además ha cobrado fama por ser sumamente polémico y esta vez no fue la excepción, ya que presumió que tiene una gran fortuna. Fue durante una transmisión en vivo donde el intérprete de éxitos como Amor tumbado, Sigo Brillando o Porte exuberante confesó cuánto gana actualmente y lo comparó con el primer cheque que recibió a los inicios de su carrera.

“El último cheque me llegó como de medio millón de dólares (10 millones de pesos)”, contó. “El otro llegó como de medio millón, un millón (20 millones pesos), dos (40 millones pesos), algo así, no me acuerdo, se me olvidó”, comenzó a decir. Posterior a esto fue que mostró cuanto ganaba en sus principios y soltó un grito al ver que la cantidad era muy pequeña a comparación de las cifras que dijo previamente.

Natanael Cano.

“Este fue mi primer cheque de compositor(...) 264 dólares (5 mil 404 pesos). ¡Noooooo!”, sentenció. Cómo era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y usuarios de TikTok no dudaron en arremeter contra el joven cantante.

“El primer cheque es lo que siempre deberías ganar, wey”. “Compositor de qué o qué”. “Cuando no era boricua”. “¿En serio es compositor?”. “Eres una broma”. “Ni todo el dinero del mundo te dará el título de compositor”, fueron algunas de las menciones. Sin embargo, no todo fue negativo para Natanael, ya que algunos de sus fans rápidamente lo defendieron de los haters.

Natanael Cano.

“Él se merece ese medio millón de dólares, no importa si canta como basura o no, pero ha trabajado duro por eso”. “Natanael Cano el mejor”. “Los que lo critican en los comentarios son los mismos que en toda su vida no lograron nada”. “Es lo que te mereces”, señalaron.