Marvel eligió el talento de Santa Fe Klan por encima de Christian Nodal para ser parte del soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever”

El rapero mexicano Santa Fe Klan está tocando el cielo con las manos porque Marvel lo ha seleccionado para ser parte del soundtrack de la película “Black Panther: Wakanda Forever”. No obstante, esta designación podría llegar traer alguna polémica consigo, ya que al parecer, ese lugar lo iba a ocupar Christian Nodal, pero los productores del film finalmente se decidieron por el talento del rapero, y no por el del exponente del regional mexicano.

Christian Nodal podría ser blanco de una nueva polémica luego del anuncio de Santa Fe Klan, quien se dirigió a sus fanáticos a través de sus redes sociales festejando su aparición en la banda sonora de la película “Black Panther: Wakanda Forever”. Cabe recordar que, a principios del mes de abril de 2022, a través de una transmisión en vivo, Nodal había confirmado que uno de sus temas sería parte de la nombrada producción. Sin dar mayores detalles el ex novio de Belinda se mostró muy feliz por esa noticia que estaba dando a sus fans. “Quiero agregar que voy a hacer la musicalización dentro de "Black Panther”, dijo en su momento el intérprete de “Botella tras botella”.

Christian Nodal había anunciado en sus redes que iba a participar en el soundtrack del film, pero no será así.

Santa Fe Klan se integró a la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever con el tema “Soy”, convirtiéndose de esta manera en el primer mexicano en colaborar con Marvel en una canción.

Marvel eligió a Santa Fe Klan por encima de Christian Nodal para el tema

Santa Fe Klan asegura que esta es una gran oportunidad para él, y que lo llena de orgullo ya que habrá una canción suya en “Black Panther: Wakanda Forever”. Según comentó el rapero, Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido lo contactó con los ejecutivos de Marvel. “Me habló Camilo Lara de aquí de México, me invitó a su estudio, me presentó al productor de la película y ahí nos pusimos a escribir la canción Me enseñó como tres pistas, cuatro pistas, agarré la que más me gustó”, relató Santa Fe Klan.

El rapero mexicano Santa Fe Klan participará en la banda de sonido de "Black Panther" con el tema "Soy".

Asimismo, Santa Fe Klan comentó como fue el proceso de producción del tema que formará parte de la banda de sonido de “Black Panther”. “Tarde como dos horas más o menos me tardé en escribirla, pero la escribí y la grabé, unas dos o tres horas ya estaba todo el proceso, de escribir y grabar la canción”, dijo el rapero.

Cabe destacar que, para Sante Fe Klan también fue una sorpresa aparecer en la película de Marvel pues, sólo fue invitado a trabajar con ellos sin la certeza de que su canción aparecería en la cinta.