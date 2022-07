¿Cuál es la relación actual entre Enrique Guzmán y su ex esposa Silvia Pinal?

El camino de la vida no es más que para equivocarse y aprender. En los últimos años, las nuevas generaciones y también las anteriores aprendieron a fuerza de caerse muchas veces a vincularse de maneras más sanas. Y hoy, cuando se termina una relación, no tiene que ser para siempre ni odiando al otro. Las rupturas se pueden dar en buenos términos y hasta puede surgir una gran amistad. Nada se pierda, todo se transforma dice una popular canción.

Enrique Guzmán se reencontró con la prensa durante la conferencia de prensa para promocionar un concierto, donde compartirá el escenario con algunos de los pioneros del rock and roll en español de los años 60. Sin embargo, no pudo evitar los cuestionamientos sobre su vida personal, como el homenaje que recibirá su ex esposa y mamá de sus hijos mayores, Silvia Pinal.

Tras la duda sobre si asistirá al evento que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes el próximo 29 de agosto para honrar la trayectoria nacional e internacional en cine, teatro y televisión de doña Silvia, el intérprete de La Plaga dijo: “Tengo ganas de ir, pero no me han invitado… voy a ver si me cuelo. Muy contento estoy de que a alguien en vida se le haga un homenaje, como deben de ser las cosas, al talento que tiene esa señora Pinal, la que alguna vez fue madre de mis hijos, y ahora también”.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Sin embargo, Enrique dejó claro que el comentario que había hecho momentos antes no fue del todo en serio. “El que no me han invitado es una broma, tengo que pagar mi boleto. Sí me verán en Bellas Artes si me dejan entrar”, bromeó al respecto. Conjuntamente, el cantante confesó que mantiene una buena comunicación con la última Diva del Cine Mexicano. “Ya lo hago todos los días y en los momentos en que ha estado ella delicada, yo he estado junto a ella, somos amigos y nos juntamos como amigos. No tengo ninguna diferencia, ningún roce con ella”.

El artista de 79 años también se sinceró tras la pregunta sobre si después de su controversial relación con la presentadora y actriz ya se perdonaron todo. “De mi parte sí y de ella supongo también porque me responde, y hablamos normalmente, mi hijo mayor Luis Enrique está viviendo con ella, así que hay una conexión normal de dos gentes divorciadas entre ellos”.

Enrique Guzmán junto a Silvia Pinal.

Por otra parte, Guzmán también se pronunció sobre la separación de Luis Enrique con la madre de su nieto. “Creo que lo último que oí de él, hablamos por teléfono todos los días, es que Apolo está en cómodas manos, su madre también y se ven cuando sea necesario, y así es como deben terminar las cosas, bien”.

Finalmente, el cantante se negó a emitir declaraciones sobre la demanda que le interpuso su nieta por presunto abuso sexual. “No es momento de hablar de lo que diga Frida. Esto es para avisarles que tenemos un concierto, si usted se quiere meter en cosas familiares, yo le contesto a usted directamente en persona, pero estamos todos y tenemos que hablar de esto”, dijo al respecto.