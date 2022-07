Veinte años después, Enrique Iglesias y Anna Kournikova están más unidos que nunca

El trabajo, las presiones de terceros, la familia que se empieza a ampliar, los hijos que se vuelven más demandantes, las dificultades económicas, el poco tiempo libre, pueden ser alguno de los motivos por los que una pareja que está junta hace mucho tiempo se desgaste, se aburra y pierda poco a poco el interés. Sin embargo, a pesar de todos los contratiempos, hay excepciones y vínculos que funcionar más allá de todas las amenazas y hacerse, incluso, más fuertes.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han estado juntos por 20 años, la famosa pareja ha mantenido su relación alejada de los medios de comunicación y han demostrado que es posible tener una historia de verdad. Pero ¿cómo comenzó todo? Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001, cuando la tenista de 41 años protagonizó el video del cantante de 47 años: Escape. En ese momento, el intérprete tenía 26 años, mientras que la deportista 20.

La química de los famosos fue notoria desde el primer momento y traspasó la pantalla. Enrique Iglesias quedó enamorado de Anna, pero el cantante no tuvo el camino nada fácil, ya que la atleta rechazó varias veces sus propuestas. Sin embargo, el artista no estaba dispuesto a darse por vencido y Anna terminó cediendo y decidió aceptar una cita, marcando así el inicio de su historia de amor. La pareja hizo pública su relación en los premios MTV Video Music Awards de 2002. Desde ese momento se convirtieron en una de las favoritas del medio del espectáculo.

Anna Kournikova junto a Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han protagonizado una de las historias más bonitas de la industria del entretenimiento, pero no han logrado escaparse de todos los rumores sobre todo lo que tiene que ver sobre una posible boda. Los rumores comenzaron en 2004 cuando Kournikova sorprendió a sus seguidores al aparecer en las canchas con un gran diamante rosa, por lo que de inmediato surgieron rumores de que la pareja se había comprometido.

A lo largo de su vida en pareja hubo varios rumores de rompimiento y de boda, pero nunca se confirmaron. Incluso Enrique bromeaba con esto como cuando declaró al periódico sueco Aftonbladet: "Nos vamos a divorciar. Estoy soltero y me encuentro bien. No me molesta estar solo".

Poco después, Anna declaró que las palabras de Enrique eran falsas y solamente estaba bromeando. Además, confirmó que se encontraban juntos y felices. En ese entonces se convirtieron en una de las parejas más populares, por lo que constantemente eran buscados por los paparazzi. Anna Kournikova anunció su retiro del tenis cuando tenía 22 años, justo dos años después de conocer a Enrique Iglesias. Debido al furor que causaba cada que salían juntos, la pareja decidió mantener su relación alejada de los medios de comunicación.

En 2008, la deportista acabó con los rumores de una boda al señalar que nunca se iban a casar. Días después, Enrique Iglesias confesó que había tratado de proponérselo, pero ella nunca le hacía caso: "Siempre lo intento, pero no me pone atención". En 2012, Enrique Iglesias cambió de opinión sobre casarse y expresó: "Realmente nunca pensé que el matrimonio haría una diferencia".

A lo largo de las décadas la pareja también se ha enfrentado a rumores de separación, como en 2014, cuando el cantante reveló que ya se habían divorciado. Lo cierto es que nadie sabía que ya se habían casado. En ese momento, estas fueron las palabras de Enrique: "Nos divorciamos hace tres días y quería darles la exclusiva. Es en serio. No, enserio, no se rían". Anna Kournikova y Enrique Iglesias junto a sus tres hijos.

En 2017 Enrique y Anna se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de los mellizos Nicholas y Lucy. En 2020 la pareja amplió su familia con el nacimiento de Mary. La ex tenista rusa jamás se dejó ver públicamente embarazada, por lo que la noticia de sus bebés sorprendió a todos sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten pocos detalles de su vida en Bay Point, una de las islas más lujosas y exclusivas de la bahía de Miami. La pareja ha demostrado que a pesar de su fama se puede tener una relación sólida sin que los medios y sus seguidores se entrometan en su romance.