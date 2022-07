Stranger Things: David Harbour considera que su personaje tendría que haber muerto hace años

Sólo nos queda la recta final de una de las series más aclamadas y reproducidas en la plataforma de streaming Netflix. Las teorías y especulaciones de lo que sucederá en la última entrega son inevitables, tanto para el fandom como para sus propios actores. ¿Cuántos y quiénes de nuestros personajes favoritos, los mismos que nos han acompañado desde las primeras temporadas, encontrarán irremediablemente la muerte? Hay uno que incluso se salvó la vida cuando toda posibilidad indicaba lo contrario. Hablamos del heroico Jim Hopper, papel que David Harbour encarna desde el episodio uno de Stranger Things.

El episodio final de la tercera temporada parecía apuntar a la muerte de Hopper, quedando éste (supuestamente) atrapado en una explosión para destruir el puente con el Upside Down. No obstante, nunca hubo certezas en torno a su deceso, y sí hubo indicios de que seguiría vivo para la siguiente tanda de capítulos. Esto eventualmente se confirmó desde el primer teaser de la temporada cuatro, que tras su debut en mayo de este año, llevó la historia hasta la Unión Soviética, donde el personaje no era un cadáver, sino un prisionero de los rusos.

David Harbour en Stranger Things

Por otro lado, David Harbour inicialmente hubiera estado conforme con que su participación en Stranger Things culminara hace años. Según comentó en reciente entrevista con Variety, él llegó a percibir que no podía haber otro destino para Hopper. Por ende, cuando sucedió su supuesta muerte en aquel final de temporada, el actor estaba feliz. “Hubo varias veces que pensé que debería morir”, confesó al medio. “Ciertamente pensé eso al principio, porque él estaba tan destruido y empeñado en la destrucción. Luego, cuando aparentemente murió en la temporada tres, me alegré por él”.

Por otro lado, la opinión de Harbour ya es diferente. ¿La razón? Que la temporada cuatro propició la evolución del personaje hacia el tipo de persona soñado. “Debido a que resucitó como el hombre en el que quería convertirse, casi sería mejor mantenerlo con vida. Pero veamos qué deciden”, agregó el actor, haciendo alusión a los hermanos Duffer, creadores del programa.

David Harbour en Stranger Things.

Tiempo atrás, Matt Duffer enfatizó que Stranger Things no es Juego de tronos. En consecuencia, el público no debe esperar que sus personajes mueran a diestra y siniestra. Pero tampoco deberíamos suspirar aliviados. Aunque sea sólo uno, la muerte de cualquiera de los héroes o heroínas de Hawkins dolería horrores. Y por lo pronto, los creadores no descartan que Max Mayfield (Sadie Sink) termine con esta suerte. De hecho, era el plan original que su muerte sucediera al final de la cuarta temporada, pero finalmente se optó por dejar su destino en incertidumbre.

“Matarla se discutió como una posibilidad”, declaró por su parte Ross Duffer “Durante un tiempo, eso era lo que iba a suceder. Pero terminamos en esto. Quisimos terminar más bien con una pregunta al final de la temporada. Todavía está muy oscuro, y si Max va a estar bien, simplemente no lo sabemos. Quisimos dejarlo en el aire mientras avanzamos hacia la temporada cinco”.