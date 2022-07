Ryan Gosling expresó su deseo de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel

No existe día que la franquicia de superhéroes Marvel no sea noticia, sobre todo, en las últimas horas con la celebración de la Comic-Con en San Diego que ha dejado a todos los fanáticos con la boca abierta y muy ansiosos por las novedades que se comunicaron. A muchos actores les sucede lo mismo. El universo no deja de expandirse y todos quieren que su nombre figure en los créditos de alguna de estos largometrajes exitosos.

Precisamente, el actor Ryan Gosling sigue promocionando en todo el mundo su nueva película para Netflix, The Gray Man, que coprotagoniza con Chris Evans y Ana de Armas. En una de esas entrevistas, el intérprete se alejó ligeramente del tema en cuestión para revelar su sueño de dar vida al personaje de Ghost Rider, el motociclista fantasma, e integrarse así al universo cinematográfico de Marvel.

Ryan Gosling en The grey man.

El presidente de los estudios, Kevin Feige, recibió la noticia con sorpresa y mucho agrado. Al preguntarle sobre esta posibilidad, el directivo dejó claro que recibiría con los brazos abiertos al artista canadiense, quien también estrenará dentro de unos meses Barbie, protagonizada por Margot Robbie.

"Oye, si Ryan quiere ser Ghost Rider... Gosling es un actor increíble, es maravilloso... Me encantaría encontrarle sitio en el UCM", aseguró antes de bromear sobre esa foto viral que retrata al artista caracterizado como el muñeco Ken, pero lógicamente en su versión en carne y hueso. "Se disfrazó de Ken en Venice Beach y ha recibido más prensa que muchas películas que se habían estrenado ese fin de semana. Es simplemente genial", añadió el presidente del MCU.

Ryan Gosling como Ken en Barbie.

Hay que recordar que los cómics de Ghost Rider ya tuvieron su adaptación para la gran pantalla, concretamente a través de una película estrenada en 2007 y con Nicolas Cage encarnando el personaje principal. Sin embargo, el film recibió una tibia respuesta por parte de los fans del superhéroe a quienes no les convenció tanto esta propuesta. Luego, sucedió lo mismo con su secuela, Espíritu de venganza, a la que no le faltaron los ataques y las críticas furibundas, al estrenarse en 2012.