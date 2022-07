Estas son las razones de la enemistad entre Karol G y Natti Natasha

Karol G y Natti Natasha se han convertido en los de los más grandes referentes femeninos dentro del género de la canción urbana. Con sus talentos y carisma, las dos artistas han sabido ganarse un lugar en la competitiva industria musical. Sin embargo, a pesar de que son dos estrellas que gozan de fama y son consideradas estandartes dentro de un mismo ámbito, las cantantes mantienen una rivalidad de la que poco se sabía. Este distanciamiento se dio a conocer recientemente gracias a la “Revista Vea”.

En la pelea entre Karol G y Natti Natasha, tendría algo que ver el ex de la colombiana, Anuel AA.

Por su lado, Karol G se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. La colombiana no para de cosechar éxitos, sus interpretaciones se encuentran en los primeros lugares de los rankings musicales debido a que se convierten en inmediatos hits. Ya lo demostró con “Tusa” y “Mamiii” a lado de la estrella estadounidense, Becky G. Con su último tema, “Provenza”, ocurrió lo mismo, fue un éxito arrollador que a menos de 24 horas de su lanzamiento en Youtube, ya había superado las 2 millones y medio de reproducciones en la plataforma. Asimismo, en la última edición de los Premios Juventud llevado a cabo en junio pasado en Puerto Rico, la colombiana ratificó su liderazgo en el género urbano arrasando y llevándose nueve reconocimientos.

Natti colaboró con Becky G en una canción que en principio iba a participar Karol G.

La razón por la que Karol G y Natti Natasha mantienen una rivalidad

El cantante Anuel AA, ex pareja de Karol G, y el rapero puertorriqueño Cosculluela siempre han tenido una mala relación, y la rivalidad entre la colombiana y Natti había comenzado debido a esto.

De acuerdo con la revista, la cantante colombiana había estado presente en una pelea que tuvieron Anuel y Coscu, cuando Karol aún era pareja del primero. Luego de aquella ocasión, Coscu le pidió una fotografía a la "Bichota", pero cuando ella le pidió que no publicara la foto estalló el conflicto. “Eres el ser humano más mal intencionado del mundo entero, no tienes ni mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos, y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen”, destacó la colombiana.

Tras este episodio, Natti Natasha colaboró musicalmente con Coscu, lo cual fue tomado para mal por parte de Karol G, después de la enemistad de su pareja. Asimismo, se sumó la colaboración que hizo Natti y Becky G en la canción llamada "Sin pijama", en la cual, en un primer momento tendría que haber participado Karol G.