“Dejemos de opinar de los cuerpos”, usuarios de las redes evidenciaron que Danna Paola está muy delgada y ella salió a responder

Lo más fácil siempre es hablar del otro. Cuesta mucho mirarnos al espejo y ser sinceros con nosotros mismos, entonces nos refugiamos en cómo lucen o qué hacen los demás, una práctica que quedó bastante obsoleta y que en lugar de solidarizarse con la persona en cuestión termina hiriéndola mucho más, sobre todo, cuando se trata de un personaje público que suele ser el centro de las miradas constantemente.

Desde hace unos años, Danna Paola ha estado en el ojo público y no sólo por su talento en el canto y la actuación, sino que usuarios de redes sociales o, incluso, algunos medios internacionales han hecho duros comentarios sobre su aspecto físico. Pero, la intérprete de Oye Pablo no ha dudado en poner un alto a los rumores donde se especula que padece un trastorno alimenticio.

Y es que, aunque desde hace unos meses se vio el cambio radical en el aspecto de Danna, fue hace unos días, cuando la actriz acudió a Los Premios Juventud 2022 con un entallado y transparente vestido amarillo, donde los comentarios negativos llegaron a su auge. Así, en redes sociales se viralizó un encuentro con los medios que sucedió en abril de este año, donde la famosa integrante de la serie española Élite pedía un alto a las habladurías respecto a su aspecto físico.

“Hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que sí el otro”, comenzó a decir la actriz.

Danna Paola en los Premios Juventud 2022.

En este sentido, Danna ahondó en que sí ha recibido demasiadas críticas por como luce, por lo que explicó que nada de los rumores son ciertos y añadió que se encuentra bien de salud. “A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro; la verdad es que estoy sana, estoy bien”, dijo sin rodeos. Tras ser retomadas las declaraciones de la cantante, usuarios en TikTok rápidamente reaccionaron al respecto y varios de ellos coincidieron en que no tenían por qué seguir hablando de la artista.

“Claro que debe estar sana, alguien con anemia o algo así no tendría tanta energía para dar tremendos shows. Ha cambiado sí, se ve guapa también”. ”No es ofensa en lo personal yo creí que tenias algún problema de salud pero si has bajado de peso para sentirte mejor esta bien”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en esta red social.

Cabe recordar que fue durante una antigua entrevista con Yordi Rosado donde Danna Paola se abrió como nunca antes se había visto y reveló que sufrió duras comentarios por su aspecto físico a lo largo de su carrera, como la ocasión en la que le pidieron repetir un comercial de cuidado para el cabello porque supuestamente “se veía gorda”.

“A los 20 años es cuando a las mujeres nos cambia el cuerpo y como que embarneces y eran cosas que yo no estaba muy consciente de la alimentación, ni mucho menos, al contrario siempre he comido bastante bien (…) En ese entonces cuando hago el comercial, lo grabo, me regreso a Miami, sigo haciendo la novela, me vuelven a pintar el pelo de brunette (…) Cuando pasa una semana después de hacer el comercial, me habla, en ese entonces el que era mi manager, y me dice ‘oye, no sé como decirte eso pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda’”, contó la cantante. A partir de ese momento, Danna confesó que comenzó a sentir inseguridad por su aspecto físico e inició una lucha interna por sentirse bien consigo misma.