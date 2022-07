Así fue el romance secreto entre Alejandra Guzmán y Ricky Martin

Luego de solidarizarse con Ricky Martin tras el juicio que tuvo que enfrentar contra su sobrino quien lo acusó de violencia doméstica, millones de internautas recordaron el romance secreto que mantuvo Alejandra Guzmán con el puertorriqueño cuando eran jóvenes y, es que en su momento causó mucho revuelo.

Alejandra brindó todo su apoyo a Ricky tras haber sido denunciado por su sobrino.

Las últimas semanas han sido muy difíciles para el cantante Ricky Martin, quien había sido denunciado por su sobrino por violencia doméstica tras mantener una relación de incesto. No obstante, el juez que atendió la cusa consideró que las acusaciones que pesaban sobre el arista puertorriqueño eran falsas, lo que le trajo un poco más de tranquilidad al intérprete de “María”. Sin embargo, todo esto, sumado a otra denuncia por falta de pago de unas comisiones a su ex manager lo tuvieron a mal traer en los últimos días.

Por todo lo acontecido, Ricky Martin ha recibido muestras de apoyo de varios colegas, y una de ellas fue un viejo amor. Se trata de Alejandra Guzmán, quien no dudó en solidarizarse con Martin, ya que ella había pasado por una situación similar cuando su hija Frida Sofía denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual, y a Alejandra por corrupción de menores. “Es un gran hombre y a veces pues… yo también lo he vivido, pero gracias a Dios uno está en paz”, señaló Alejandra.

Alejandra y Ricky comenzaron a salir cuando la cantante terminó su relación con el padre de su hija Frida Sofía.

Así fue el romance secreto que tuvo Alejandra Guzmán con Ricky Martin

Tras estas declaraciones sobre los momentos que atraviesa Ricky Martin, Alejandra Guzmán reveló que fue novia del ex “Menudo”. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Guzmán contó que tuvo una romance con Ricky luego de terminar con el padre de su hija Frida Sofía, Pablo Moctezuma.

Guzmán comentó que al terminar su relación con Pablo viajó a Venezuela para hacer un programa de televisión, donde conoció a Ricky, quien empezó a cortejarla. Asimismo, la cantante relató que fue una relación muy bonita que duró 6 meses donde había mucho cariño y sobre todo detalles, sin embargo luego de este lapso se veían muy pocas veces y eso a escondidas de la madre del puertorriqueño.

“Ahí lo ví, él me vió (Ricky Martín), me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mí y era un caballero… pero cuando llegaba su mami, ¡olvidate!, córrele porque escóndete, que no sé qué… y yo “huy mano”, entonces había cosas que no lo dejaban hacer y yo era muy rebelde”, narró Alejandra Guzmán.

Asimismo, cuando Ricky Martin se abrió al mundo contando sus preferencias sexuales, Alejandra lo apoyó diciendo que admiraba la decisión que tomó en puertorriqueño.