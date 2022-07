La polémica acusación de una actriz de Harry Potter contra Arnold Schwarzenegger

La carrera de Arnold Schwarzenegger ha dado muchísimas vueltas. Además de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, y aunque sea muy difícil pensar en él y no relacionarlo automáticamente con Terminator, también es el ex gobernador de California y un hombre de política que ha generado muchas controversia con sus opiniones siendo parte del Partido Republicano de los Estados Unidos.

Sin embargo, recientemente, el multifacético hombre de cine acaba de ser involucrado en una histórica e impensada pelea que lo hizo quedar muy mal y perjudicó tanto su imagen artística como política. Todo comenzó con las declaraciones de una actriz de Harry Potter.

Arnold Schwarzenegger.

Se trata de Miriam Margolyes, quien le dio vida en la película del famoso mago a la profesora Pomona Sprout. Fue la mujer de 81 años quien reveló que vivió una experiencia muy desagradable con Arnold Schwarzenegger y dejó al mundo entero helado con lo que contó.

Según la actriz, su enojo con el intérprete, que data de hace más de 20 años atrás, tiene que ver con que él se tiró un “gas” en su cara durante la producción de una película de terror en la que trabajaron juntos. Inédito pero real.

Todo esto salió a la luz en plena conversación que mantuvo Margolyes con el podcast I’ve Got News For You. Allí, ante la pregunta del presentador Andrew Bucklow sobre qué reconocidas estrellas de cine no le cayeron tan bien a lo largo de su carrera salió a la luz el nombre de Arnold.

No me importa mencionarlo en absoluto porque está demasiado lleno de sí mismo. Además, es republicano, lo cual no me gusta”, dijo sobre Schwarzenegger, a quien acusó también de ser muy grosero en su trato con ella.

Miriam Margolyes en Harry Potter.

Arnold Schwarzenegger y Miriam Margolyes trabajaron juntos en la película de terror apocalíptico El día final, la cual se estrenó en 1999 y fue en pleno rodaje donde habría ocurrido el polémico hecho. “Es demasiado engreído y fue muy grosero conmigo. Se tiró un pedo en mi cara. Por supuesto que yo me tiro pedos, pero no en las caras de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, fueron las palabras textuales de la actriz.