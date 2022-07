La picante declaración de un ex de Jennifer López tras su boda con Ben Affleck

La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck parece de película. Estuvieron comprometidos hace 19 años atrás pero las vueltas de la vida hicieron que se separaran y que cada uno rehiciera su vida, casándose con otras personas, teniendo hijos y conformando dos familias muy distintas.

Sin embargo, el destino les dio revancha y 19 años después, finalmente se casaron y consolidaron una hermosa y numerosa familia. La boda se llevó a cabo hace poco más de una semana en Las Vegas y en total secreto, por lo que fue una verdadera sorpresa para el mundo del espectáculo.

Jennifer López y Ben Affleck ya son marido y mujer.

Pero antes de reencontrarse en esta vida, Jennifer López estaba a punto de casarse con el ex beisbolista, Alex Rodríguez, con quien mantuvo una relación sentimental desde comienzos del 2017 hasta abril del año pasado. A su vez, Ben Affleck, luego de separarse de Jennifer Garner, estuvo de novio con la actriz Ana de Armas, pero eso no perduró, y a diferencia de su actual esposa, no llegó a comprometerse.

Ahora, con la inesperada noticia del casamiento, salió a la luz una reciente declaración del famoso deportista, quien también fue novio de Cameron Díaz en el pasado. Alex habló de su relación con la cantante en el programa The Martha Stewart podcast.

Allí, además de asegurar que en la actualidad es muy feliz y se encuentra muy saludable, hizo un polémico comentario sobre Jennifer López. Cuando la periodista le preguntó cómo era su vida luego de su separación de la también actriz expresó: “La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y agradezco a Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años. Ese es mi enfoque número uno en la vida”.

Después, Alex Rodríguez confió que no se arrepentía en los más mínimo de haberes separado, porque gracias a eso su vida cambio rotundamente y se encuentra tan feliz y afortunado. Lo cierto es que este comentario podría interpretarse en referencia a lo que siempre se dijo de Jennifer López, y es que comenzó su relación con Ben Affleck a pocas semanas de su separación del beisbolista.

Alex Rodríguez junto a Jennifer López.

Pero eso no es todo, porque a su vez el hombre halagó a su ex pareja y dijo: “Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y les dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado… Es la trabajadora más dura que hay, la mejor intérprete y artista en vivo que existe en el mundo”.