José Ron se animó a hacer una sesión de fotos al natural y sorprendió a todos en las redes sociales

Cada actor tiene sus fortalezas y debilidades. Algunos no se llevan tan bien con la acción, los golpes, el riesgo; a otros les cuesta más el drama y el llano; y están los que tienen que prestarse para las escenas de sexo y que de repente se vuelven pudorosos pero que terminan haciendo un gran trabajo.

Tras el éxito alcanzado con La desalmada, José Ron comenzó a trabajar en la serie La mujer del diablo, donde protagonizó atrevidas escenas de amor con su coprotagonista Carolina Miranda y ahora, en redes sociales, difundieron sus arriesgadas fotos al natural. En las imágenes se puede ver al galán de telenovelas completamente desnudo recostado sobre una cama, hecho que causó euforia entre sus fieles admiradores, quienes compartieron algunas escenas, las cuales fueron replicadas por el propio actor en su cuenta oficial de Twitter.

Los fans de José Ron aplaudieron su profesionalismo al quitarse la ropa, pero sobre todo, destacaron que se veía muy guapo y quedaron maravillados con La mujer del diablo. “Tengo que decir que me encantó José Ron”, “Éxito siempre guapo”, “En shock con La mujer del diablo”, “te calmás José Ron, qué guapo”, “todas nos enamoramos de Cristo”, fueron algunos de los mensajes que recibió José Ron.

El actor hablo al respecto de sus fotografías al desnudo y destacó lo difícil que fue filmarlas ya que era la primera vez que se dejaba ver así frente a las cámaras. “Cuando nos tocó una escena de sexo muy chida yo le comentaba: ‘Fijate Caro que es la primera vez que voy a hacer una escena como esta’, porque en la televisión es muy diferente, te tapás todo y no bajan, protegen mucho ciertas cosas y aquí no”, comentó el actor.

Para José Ron, este nuevo proyecto, La mujer del diablo, fue un gran reto en su carrera como actor. “Fue un gran reto, cuando me invitaron, me comentaron de qué iba, empecé a leer los libretos y yo dudé, dije ‘¿este es el personaje que quieren que yo haga?’ De repente, leyéndolo pensé que era el personaje de José Pablo Minor. Hice mil cosas que en la televisión abierta no hubiera hecho”, detalló el artista.

La serie está disponible en Vix+ y cuanta con la participación de José Ron, Carolina Miranda, Samadhi Zendejas, Adriana Louvier, entre otros famosos actores.