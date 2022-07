Jessica Alba aseguró que Marvel “sigue siendo más de lo mismo” en cuanto a la representación de diversidad

Marvel no es la única productora haciendo el “ejercicio de la inclusión”. Varios estudios se dieron cuenta de la poca representatividad que hay en la pantalla y que esto no refleja la vida real, sólo una pequeña porción del mundo y es la que solemos conocer todos. En los últimos años se ha observado en Hollywood un mayor esfuerzo por mostrar una representación más amplia. Aunque para muchos resulte molesto que los creativos y estudios intenten realizar tal cosa, la cierto es que es algo importante que el entretenimiento refleje correctamente el mundo en el que vivimos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, para algunos todavía no es suficiente. Tal y como asevera Jessica Alba, quien opina que Marvel todavía es demasiado “blanco”.

Para la actriz el cine ya realiza un esfuerzo en términos de representación, pero todavía queda un camino importante por recorrer. Además sugiere que el crecimiento de dicha representación en el cine, en muchas ocasiones obedece a una “iniciativa comercial”, porque los estudios se dieron cuenta que los elencos más diversos podrían repercutir en mayores ganancias.

Jessica Alba en Los 4 fantásticos.

“Incluso si miras las películas de Marvel, que son el mayor impulsor de la fantasía y lo que está sucediendo en este momento en el entretenimiento, porque es una especie de cosa familiar, todavía son bastante caucásicas”, aseguró. “Diría que fui uno de los pocos en el pasado… Y fue antes de que Marvel se vendiera a Disney… pero sigue siendo bastante… más de lo mismo”, expresó la actriz.

Alba se cuenta entre los pocos actores que rompieron el molde por su ascendencia mexicana. Aunque su madre es de ascendencia franco danesa, su padre es cien por ciento mexicano. En 2005 interpretó a Sue Storm, una de los miembros de Los 4 fantásticos en el filme dirigido por Tim Story. Dos años más tarde también protagonizó una secuela a lado de Chris Evans, Ioan Gruffudd y Michael Chiklis.

A pesar de que Marvel ha presentado una mayor diversidad de culturas y personajes en la pantalla, para Jessica Alba todavía hay un espacio importante para mejorar. Para la actriz esto es importante en el mundo contemporáneo y explicó el por qué de la siguiente manera: “Simplemente creo que para los jóvenes que están surgiendo, que van a ser nuestros futuros líderes, es importante que vean el mundo en la pantalla, o en las historias, o en los sueños que creamos como artistas; y que reflejen el mundo en el que están”.

Jessica Alba en Los 4 fantásticos.

Una nueva versión de Los 4 fantásticos está próxima a ser presentada por Marvel Studios. Es probable que en ésta se incluya un cast diverso que refleje las inquietudes de la actriz, así como de muchos otros que están alineados con dichos esfuerzos. De cualquier forma durante los últimos años, el estudio ha realizado grandes esfuerzos en este sentido. Quizás el mayor ejemplo fue la cinta Black Panther, que de hecho se convirtió en la cinta de Marvel más aclamada y con mayor recaudación para un elenco y equipo predominantemente de color.

Además con Shang Chi y la leyenda los diez anillos, también se cubrieron ciertas cuotas en cuanto a la representación asiática. Mientras que en Disney Plus la serie Ms Marvel presentó a la primera superheroína musulmana con resultados de crítica bastante favorables. Fuera del Universo Cinematográfico de Marvel con Disney, también Sony plantea nuevos avances en el asunto. Bad Bunny será el primer latino en protagonizar una cinta basada en cómics, en la odisea del villano mexicano llamado El muerto. Por otro lado, Madame Web será la primera película de superhéroes con una mujer al centro, al menos para Sony.