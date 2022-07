Confirmaron quién será el villano en Guardianes de la Galaxia Vol.3

Creímos que la historia de estos personajes tan peculiares y distintos finalizaba con el Vol. 2 en 2017, pero luego nos llevamos una grata sorpresa al verlos con los Vengadores y, más tarde, al enterarnos que llegaría una tercera entrega de estos defensores de la Vía Láctea. James Gunn ya habló en el pasado de esta tercera parte y dijo que será distinta a las dos entradas anteriores de la franquicia. Podemos esperar que el equipo tal cual lo conocemos cambie para siempre. Por otra parte, Chris Pratt y Dave Bautista adelantaron que esta es su última película en el Universo Cinematográfico de Marvel. También se sabe que Will Poulter debutará en el film como Adam Warlock.

Si bien falta un tiempo para el estreno de la cinta, no había mayores novedades respecto del villano que los guardianes enfrentarán en esta nueva película de Marvel. Por lo menos hasta la San Diego Comic-Con donde se reveló quién será el antagonista para este colorido equipo de héroes que en el pasado ayudaron a los Avengers contra Thanos.

Lo cierto es que James Gunn tuvo una gran experiencia trabajando con Chukwudi Iwuji en el set de grabación de Peacemaker por lo que le ofreció el rol del villano de Guardians of the Galaxy Vol. 3 al actor. En el Hall H del evento más importante para los geeks del mundo entero el cineasta lo confirmó como el High Evolutionary entonces el intérprete apareció en el salón vestido como ese personaje.

El nuevo villano

Stan Lee y Jack Kirby introdujeron al High Evolutionary durante su carrera clásica de Thor a mediados de los años 60. A pesar de su apariencia alienígena, el personaje fue en realidad un científico humano llamado Herbert Edgar Wyndham. Inspirado por el trabajo de Mister Sinister, Wyndham comenzó a realizar sus propios estudios genéticos. Con el tiempo, logró crear criaturas mitad humanas y mitad animales llamadas New Men.

Sus experimentos incitaron a otros a expulsarlo de la sociedad. Más tarde se instaló en la montaña Wundagore y finalmente trasladó su investigación a las afueras del espacio donde seguramente tendrá su encuentro contra el equipo de héroes encabezado por Star-Lord que nunca miran hacia el costado cuando llega una verdadera amenaza como la del High Evolutionary y sus creaciones.

Chukwudi Iwuji.

Lamentablemente pasará un tiempo hasta que podamos ver un tráiler de Guardians of the Galaxy Vol. 3, pero los afortunados que estuvieron presentes en el Hall H de la San Diego Comic-Con tuvieron la oportunidad de ver un reel de la película en la que hasta se dieron el lujo de aplaudir a Adam Warlock (Will Poulter). Mientras tanto, James Gunn también confirmó el debut de otros personajes y mencionó que Maria Bakalova le prestará su voz a Cosmo the Spacedog.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 es protagonizada por Chris Pratt como Star-Lord, Zoe Saldaña como Gamora, Dave Bautista como Drax, Vin Diesel como Groot, Bradely Cooper como Rocket, Karen Gillan como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Sylvester Stallone como Stakard Ogord, Elizabeth Debicki como Ayesha, Sean Gunn como Kraglin, Will Poulter como Adam Warlock y Chukwudi Iwuji como el High Evolutionary. El film se estrenará el 5 de mayo de 2023.