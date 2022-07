“Lo importante es crear un espacio seguro para tus hijos”, las tácticas que utiliza Jessica Alba para comunicarse con sus hijas

Pocas certezas hay sobre la vida, el crecimiento, los procesos madurativos y el desarrollo de cada persona. Lo único que realmente se puede asegurar, es lo difícil que es transitar la etapa de la adolescencia, un momento en donde todo comienza a tener cambios realmente significativos, donde nos encontramos con nosotros mismos y no sabemos qué hacer pero lo vamos descubriendo a prueba y error y donde lo más importante es tener a alguien que nos guíe y nos acompañe cuando todo parece venirse abajo.

La actriz Jessica Alba, mamá de tres niños con su marido, Cash Warren, decidió acudir a terapia junto a sus dos hijas mayores, Honor y Haven, de 14 y 10 años, para frenar cuanto antes ese hermetismo que suele caracterizar a los más jóvenes a medida que se van adentrando en la adolescencia. La intérprete estadounidense reflexionó, en su última entrevista con Glamour, sobre los efectos tan beneficiosos que se desprenden de la intermediación de un profesional en la dinámica comunicativa de padres e hijos.

Jessica Alba junto a Cash Warren y sus tres hijos.

Para la artista y empresaria, resulta fundamental que ambas puedan resolver sus diferencias cuanto antes, por medio de un diálogo constructivo, cuyas bases debe sentar el terapeuta. "Voy con las dos niñas mayores. Para mí, el momento ideal es ahora, cuando empieza la pubertad. Esa es la etapa en la que empiezan a cerrarse en banda y empiezan a contestar: 'No quiero hablar'. Y claro, yo no estoy dispuesta a perder la línea de comunicación y les digo: 'No vamos a hacer eso'", explicó Alba.

Señaló que en las conversaciones que tiene con ellas, les pregunta: "¿Cómo puedo ser una mejor mamá para ti? ¿Cómo quieres que hable contigo? Pero no me cierres la puerta". Jessica, mamá también de Hayes (4), confía plenamente en la experiencia y formación de su terapeuta de confianza, una persona capaz de crear un "espacio seguro" para las niñas y unas sesiones de trabajo muy productivas.

"Esta persona lleva años estudiando el comportamiento humano, y es muy buena en lo suyo. Y no tiene relación personal contigo, por lo que puede ser totalmente objetivo", expresó Jessica de su decisión. Alba comentó que "lo importante es crear un espacio seguro para tus hijos, que sientan que pueden expresarse con libertad y sin meterse en problemas. Yo les digo que voy a cometer errores, pero les pregunto también qué puedo hacer para mejorar y qué les gustaría que hiciera de otra manera".