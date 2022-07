Estas fueron las escenas más incómodas de grabar en la serie You según Penn Badgley

Interpretar cualquier personaje siempre es un desafío y, como en la vida real, en la ficción cada actor tiene su ‘Talón de Aquiles’. Para algunos puede ser todo lo vinculado con lo físico, otros con las escenas dramáticas y de mucho llanto y para muchos otros pararse frente a las cámaras y todo el equipo de producción que hay detrás, y grabar las escenas explícitamente sexuales.

Interpretar a Joe Goldberg en la exitosa serie de Netflix, You, puso a prueba las capacidades actorales de Penn Badgley, sobre todo, por las complicadas escenas sexuales que tuvo que rodar y no necesariamente en las que compartía cuadro con alguien del elenco. Recientemente, la ex estrella de Gossip Girl habló sobre algunos de los momentos más explícitos de la producción que cuenta hasta el momento con tres temporadas y admitió que tener que simular actos sexuales en solitario delante de un equipo de cámaras es más incómodo que hacerlas con otra persona.

Penn Badgley en You.

En un episodio del podcast que el propio Penn Badgley conduce, Podcrushed, el actor explicó que es muy extraño hacer escenas de masturbación. “No piensas que vaya a ser gran cosa. Pero entonces te ves frente a un equipo con una cámara en tu cara, sabiendo que, con toda probabilidad, millones de personas van a ver esto: estás simulando una masturbación", detalló el actor y músico estadounidense de 35 años.

Penn también admitió que a los directores les preocupaba que las escenas de actos sexuales en solitario fueran demasiado "siniestras", dada la retorcidad mentalidad de su personaje en la serie You. "Cada vez que hago una escena de masturbación... siempre recibo la indicación de hacerla menos siniestra. Me dicen algo así: 'Cierra los ojos o ve más rápido o más despacio'. Y yo digo: '¿Qué? Este hombre está asesinando gente y se está masturbando en la calle. ¿Estás diciendo que yo soy el que lo hace siniestro? ¿Cómo es que soy yo el que lo hace siniestro?", añadió.

Penn Badgley en You.

El actor reveló lo que sus colegas de la serie consideran que es el detalle que hacía que estas imágenes resultaran especialmente perturbadoras, y es el hecho de que el actor mantiene los ojos abiertos al realizar esas escenas lo que originaba “el problema”. Fue entonces cuando el director de escena se acercó a Penn y le recomendó cerrarlos. Sin embargo, el actor insistió en que ser siniestro era "una característica de su personaje", por lo que defendió esta peculiar práctica.

Penn Badgley ha protagonizado tres temporadas de la exitosa producción de Netflix. En el pasado mes de marzo comenzó el rodaje de la cuarta entrega en Londres. Se espera que los nuevos episodios de You se estrenarán en el servicio de streaming a finales de año.