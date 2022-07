El verdadero nombre y más curiosidades de Benedict Cumberbatch

Qué decir de Benedict Cumberbatch que no veamos a simple vista; es talentoso, simpático y realmente único. Todos lo hemos conocido por sus participaciones en grandes títulos como “Marvel Doctor Strange”, “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: No Way Home”, solo por mencionar algunos.

Pero, ¿conoces a la persona detrás del actor? Vamos a descubrir algunos datos curiosos sobre Benedict Cumberbatch que te harán quererlo aún más.

Benedict Cumberbatch tenía planeado ser abogado penalista.

3 datos curiosos sobre Benedict Cumberbatch

1. Su verdadero nombre es Benedict Timothy Carlton Cumberbatch

Todos lo conocemos como Benedict Cumberbatch pero en realidad su nombre completo está integrado por dos nombres y dos apellidos. Oficialmente está registrado como Benedict Timothy Carlton Cumberbatc.

"En realidad, es mi apellido real", dijo Benedict Cumberbatch durante una entrevista sobre su inusual apellido.

"Cuando empecé, usaba el mismo apellido, Carlton, que usa mi padre Timothy, que es actor. Pero no estaba llegando muy lejos y cuando cambié de agente me sugirió que lo cambiara. Pensé en Benedict Cumberbatch. Sonaba un poco torpe y desordenado, pero dijeron que es un gran nombre, que haría que la gente hablara de mi".

Y por lo visto no se equivocó, fue un verdadero acierto haberlo logrado.

2. Tiene una extraña mutación genética.

Si te da la idea de que los ojos de Benedict Cumberbatch nunca son exactamente iguales, no te estás volviendo loco; el actor nació con heterocromía central y heterocromía sectorial, dos mutaciones genéticas poco comunes que afectan sus ojos.

Cabe aclarar que no influyen en la manera en la que ve sino solamente afectan el color de sus iris. Estas mutaciones hacen que el color de sus ojos cambien según la luz del día y que tenga esas pequeñas "manchas" tipo lunares.

3. Si no hubiera sido actor sería abogado

Si bien viene de una familia de actores, los padres de Benedict Cumberbatch lo incentivaron para que eligiera una profesión más “normal”, algo que fuera más estable. Escuchando los consejos de sus progenitores fue que durante mucho tiempo soñó con convertirse en abogado penalista.

Finalmente (y por suerte para todos nosotros) descubrió que su verdadera vocación era la actuación.

¿Qué te gustaría saber de Benedict Cumberbatch para agregar a la lista?