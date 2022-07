De cantante a empresario: Robbie Williams lanzó su nueva línea de productos de belleza

Cada vez son más los artistas que se animan a explorar el mundo de los negocios y lanzan sus propias líneas de indumentaria, calzado, accesorios, productos de belleza y todo lo que crean que sea posible explotar dentro del plano empresarial. En esta oportunidad, nos referimos a Robbie Williams, quien se ha introducido en la industria de la belleza con su nueva línea llamada Hopeium. Una fuente cercana al cantante británico reveló a la columna Bizarre del periódico The Sun que Robbie "está abierto a todo y a cualquier cosa", por lo que Hopeium es la muestra fiel de su "sentido irracional de optimismo, que es muy de Robbie".

El intérprete de Angels ya ha registrado el nombre de su nueva marca en el Reino Unido y en Estados Unidos y, según dijo el informante, abarca una gama de productos para el cuidado de la piel, como limpiadores, sueros y cremas hidratantes, así como perfumes y aromas. Robbie, que se ha caracterizado por tener una mentalidad fuerte y guerrera, está dispuesto a intentarlo todo. "Le gusta estar ocupado y este nuevo proyecto es algo a lo que puede hincarle el diente", añadió la fuente.

Y es que hace poco más de una década, el intérprete lanzó su propia línea de indumentaria masculina llamada Farrell. La marca, inspirada en el abuelo del cantante, Jack Farrell, se vendió en los locales ingleses de la cadena House of Fraser, así como en Internet y resultó todo un éxito.

Robbie Williams posando junto a sus prendas de Farrell.

Actualmente, el líder de la extinta banda Take That está trabajando en un nuevo material discográfico, que saldrá a la venta en septiembre próximo, pero admitió que combinar una gira con la crianza de sus cuatro hijos con su esposa Ayda Field, ha sido un gran reto. "Tengo una gira planeada, pero estoy viendo la manera de combinarlo con ser padre. Estaba viendo una entrevista con un actor y decía que no había visto crecer a sus hijos. Salir de la pandemia, donde pasé dos años y medio con mis hijos, y regresar a mi trabajo de nuevo es como un cubo de Rubik que hace que surjan nuevas cosas que se deben resolver".

Robbie Williams.

Además de su próximo álbum, Robbie Williams llevará su vida a la pantalla grande a través de una película titulada Better Man. La trama se centrará en explorar las experiencias que lo han convertido en el artista que es en la actualidad, según señala el portal Deadline, sin obviar los problemas de adicción que arrastró durante años.

El encargado de dirigir el filme será Michael Gracey, responsable del musical The Greatest Showman, y a diferencia de la próxima biopic sobre David Bowie, que no ha conseguido los derechos para utilizar las canciones del fallecido músico por deseo de su familia, la de Robbie sí incluirá sus temas más famosos, como la balada romántica Angels.

"Quiero hacerlo de una forma realmente original", reveló el cineasta al mencionado medio. "Recuerdo ir al cine cuando era niño y había películas que me dejaban boquiabierto y me hacían pensar mientras estaba sentado en la sala: 'Nunca antes he visto nada como esto'. Quiero que el público tenga esa misma sensación. Es muy importante que, cuando vean la historia, piensen justo eso. Todo lo que puedo decir es que el enfoque es alto secreto, pero el objetivo es generar esa sensación que acabo de describir".