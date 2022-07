¿Cuál fue la reacción de Brie Larson al ver a la nueva Capitana Marvel?

El multiverso demostró con las últimas producciones que no tiene límites y continúa su expansión sumando nuevas películas y series, además de actores y personajes que todo el mundo desea ver en la pantalla. El último gran estreno, además de Thor: Love and Thunder en cines, fue Ms. Marvel, la ficción disponible en Disney Plus. Esta producción presentó a Kamala Khan, la adolescente fanática de Capitana Marvel que obtiene superpoderes y que muy pronto se unirá a Brie Larson en The Marvels. Pero esta no es la única actriz que asumió un rol similar al de Carol Danvers.

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una nueva Capitana Marvel apareció para causar furor entre los fanáticos. La película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen mostró por primera vez a los Illuminati de la Tierra-838. En este sentido, se comprobó la gran teoría de que el Profesor X, interpretado por Patrick Stewart, estaba de regreso en Marvel, así como también se convirtieron en realidad ciertos guiños presentados originalmente en la serie What If…? y personajes que los fanáticos anhelan ver desde hace tiempo.

Brie Larson como Capitana Marvel.

El que generó mayor revuelo fue John Krasinski como Mr. Fantastic, un rol con el que se especula desde hace años. Cuando Daniel Craig finalmente rechazó el papel de Reed Richards, el actor de The Office se unió a la franquicia sorpresivamente para robar la atención de los espectadores de Doctor Strange 2. Pero no fue el único. Además del regreso de Chiwetel Ejiofor como Baron Mordon, también apareció Hayley Atwell como Capitana Carter y Anson Mount como Black Bolt.

¿Qué sucedió con Capitana Marvel? En esta oportunidad, el concepto del multiverso permitió mostrar a Lashana Lynch como la superheroína que originalmente fue personificada por Brie Larson. Y es que, vale recordar, en 2019 se estrenó Capitana Marvel, presentando a la gran aliada de Nick Fury que comparte sus días con su amiga, Maria Rambeau. En otro universo, esta mujer fue lo suficientemente poderosa como para transformarse en un miembro de este grupo de héroes liderado por el Profesor X.

Lashana Lynch en Dr Strange 2.

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa con su legado con la participación de Monica Rambeau, su hija ya adulta que apareció en WandaVision interpretada por Teyonah Parris y que también se unirá a The Marvels. ¿Qué opinó Brie Larson de que su ex compañera se vuelva Capitana Marvel? Lo cierto es que lo tomó con mucha alegría. Lashana Lynch compartió en su perfil de Instagram una imagen posando con su traje. Larson no tardó en comentar: “¡¡¡Si!!!”. Su apoyo es absoluto y los fanáticos esperan verla de regreso, al menos a través de flashbacks, en la secuela que contará con las actuaciones de Iman Vellani, Samuel L. Jackson y Zawe Ashton y que tiene su estreno programado para 2023.