¿Cómo es la relación de Nadia Ferreira con los 6 hijos de Marc Anthony?

Todo indica que el cantante de salsa Marc Anthony está dispuesto a casarse una vez más. Y es que está comprometido con la bella modelo paraguaya Nadia Ferreira, a quien acaba de comprar un lujoso departamento en Miami para que se convierta en el nidito de amor de la pareja. Cabe recordar que el artista puertorriqueño ya se ha casado en tres oportunidades. Primeramente con Dayanara Torres, luego con Jennifer Lopez y por último con Shannon de Lima. Asimismo, con estas tres ex parejas tuvo hijos.

Todo hace indicar que Marc y Nadia llegarán al altar muy pronto.

En mayo de este año, Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron su compromiso y desde ese entonces son inseparables, cosa que lo demuestran a través de sus redes sociales. Si bien todavía no se sabe cuándo será la boda de Marc y Nadia, se cree que no tardarán tanto en pasar por el altar, incluso algunos especulan que será este mismo año. Lo llamativo es que, estando tan decidido a contraer matrimonio con la joven modelo, al parecer, Nadia aún no ha conocido a los hijos del cantante.

Son seis los herederos de la fortuna de Marc Anthony, quien es padre de Arianna Muñiz, su hija mayor con Debbie Rosado y también le dio su apellido y todo su amor a Chase, el hijo que tenía la mujer de una pareja anterior. Luego nacieron sus dos hijos con Dayanara Torres, Christian y Ryan Muñiz, y finalmente los mellizos que tuvo con Jennifer López que son los menores.

Es por esto que se espera que de un momento a otro, Marc le presente sus hijos a su prometida de manera a cumplir con una formalidad más antes de dar el “sí”.

Marc Anthony y los 6 herederos de su fortuna.

¿De cuánto es la fortuna de Marc Anthony?

Marc ha podido acumular una gran fortuna a lo largo de más de 30 años de carrera. Su música y visión de negocios, donde ha diversificado en moda, bienes raíces y hasta como promotor de eventos, han respaldado su constante crecimiento financiero.

Como cantante, ha lanzado alrededor de 20 discos, y centenas de giras alrededor del mundo. Ha sido reconocido con premios como los Grammy y Billboard por las altas ventas de sus álbumes. Se estima que por concierto cobra alrededor de un millón de dólares, y además, percibe aproximadamente 500 mil dólares anuales en concepto de regalías por reproducción de sus videoclips y canciones a través de plataformas digitales.

Por otro lado, Marc ha alcanzado reconocimiento en la actuación, siendo parte de varias producciones donde se ha codeado y compartido créditos con importantes figuras del cine, como el director Martin Scorsese, y los actores Denzel Washington y Salma Hayek.