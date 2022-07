Ángela Aguilar paralizó las redes sociales con un llamativo cambio de vestuario

Sí, sí. Ángela Aguilar lo hizo una vez más y está siendo tendencia en las redes sociales con su entretenido cambio de look para el evento que protagonizó junto a cientos de artistas durante el fin de semana.

El jueves pasado se llevaron a cabo los Premios Juventud 2022, ceremonia en donde se reunieron los artistas que están marcando tendencia en este momento para celebrar la música y ser reconocidos por su trabajo.

En el marco de esta ceremonia fue que Ángela Aguilar aprovechó para grabar un divertido video en el que muestra de una manera muy original su cambio de vestuario, pasando de lucir ropa deportiva a vestir un hermoso vestido dorado de “Milgaritos” con una corona a juego y unos zapatos color blanco.

La intérprete de “Ahí Donde Me Ven” fue nominada a siete Premios Juventud y se llevó a su casa dos. Ganó como “Mejor Artista Femenino – On The Rise'' y “Álbum Regional Mexicano” por Mexicana enamorada. Se podía ver en su rostro la felicidad y el orgullo que sentía de haber recibido estos dos premios que tanto anhelaba.

Se disfrazó challenge: ¿de qué se trata?

Desde hace tres años que Ángela Aguilar siempre que se acerca el Día de Muertos comparte su exitoso La Llorona Challenge, a través del cual sus seguidores le comparten sus looks de catrinas. Pero parece que esta vez quiere ir por un nuevo desafío el #sedisfrazochallenge.

Un video muy similar al que la joven compartió en su cuenta de TikTok, lo replicó en Instagram pero con su canción “Se disfrazó” de fondo. En los hashtags se puede leer la nueva etiqueta que invita a todos sus seguidores a hacer transiciones de looks usando su nuevo tema.

¿En qué consiste el Se disfrazó challenge? Tienes que filmarte con ropa casual o deportiva y acercarte a la cámara del celular hasta taparla con la palma de la mano. Después, con un look mucho más arreglado, deberás comenzar a grabar con tu mano tapando la cámara y alejarte hasta que se vea tu look completo. Esta transición debe de ir acompañada con el nuevo hit de Ángela Aguilar: “Se disfrazó”

Tendremos que esperar algunos días para ver si este nuevo desafío se viraliza y logra tener la repercusión que tuvo anteriormente

¿Qué te pareció el video de Ángela Aguilar?