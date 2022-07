Alejandro Sanz y su radical cambio de look

En medio de la exitosa gira que está realizando por España, el cantante español Alejandro Sanz sorprendió a todos sus seguidores con un radical cambio de look, que compartió a través de sus redes sociales. El compositor subió unas fotografías en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver con el cabello rubio platinado, vestido con un traje amarillo y con unas zapatillas doradas.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y festejaron el cambio de look de su ídolo. “Guapísimo”, “me encanta”, “te queda hermoso” y “muero con ese look Ale”, fueron alguno de los comentarios escritos por sus seguidores.

Actualmente, Sanz se encuentra de gira por toda España como homenaje a sus inicios y a los treinta años de su carrera en el mundo de la música. Entre las ciudades en las que se ha presentado y donde ha cerrado por capacidad, destacan Bilbao, Benidorm, Madrid y Cádiz. Justamente, aprovechando las playas de Cádiz, Sanz se ha tomado un breve descanso para disfrutar de unos momentos de relajo junto a su novia, la artista cubana Rachel Valdés, con quien están cumpliendo tres años de relación.

Un punto destacado de esta gira es que, hace unas semanas, Alejandro llenó el “Wanda Metropolitano”, uno de los estadios más icónicos de su país, convirtiéndose de eta manera, uno de los conciertos más multitudinarios registrados en España. Tanto es así que muchos medios de prensa se han hecho eco de las cifras logradas por Sanz, llegando a compararlo con los “Rolling Stones”, en cuanto a capacidad de convocatoria, después de que sus “Satánicas Majestades” reunieran a 53 mil personas en uno de sus últimos conciertos, ofrecido en el estadio Atlético.

Lo cierto es que con esta gira del intérprete de “Mi soledad y yo” vuelve a encontrarse con sus miles de seguidores, quienes estaban esperando ansiosos este momento para disfrutar en vivo del talento de su ídolo.

En el mes de marzo, cuando presentaba el tour, agradeció a quienes han conservado sus entradas por más de dos años, debido a los aplazamientos provocados por la pandemia. “Queremos hacer un espectáculo a la altura de lo que se merece la gente, así que nos embarcamos en ella con toda la ilusión. Sobre todo, porque, pese a las cosas horribles que están ocurriendo en el mundo, creemos que la música siempre pone un punto de alegría y saca lo mejor de cada uno de nosotros”, fueron sus palabras en ese momento.