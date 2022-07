¿A cuánto asciende la fortuna de Lucía Méndez?

Lucía Méndez es una de las estrellas mexicanas más reconocidas en la industria del espectáculo de ese país y del mundo. Desde los inicios de su carrera en los años 60’ ha forjado una trayectoria artística impecable, que también la trasladó a el ámbito empresarial permitiéndole de esta forma amasar una considerable fortuna.

Lucía Méndez se destacó a lo largo de su trayectoria como actriz, cantante y empresaria

Con su participación en súper producciones de mucho éxito como “Viviana”, “El extraño el extraño retorno de Diana Salazar” y “Colorina”, su paso por la televisión mexicana ha dejado una huella imborrable, y fue aclamado convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas y queridas de México. Además de los papeles que llegó a interpretar en sus actuaciones, Lucía también forjó una carrera como cantante, y en este medio cuenta con una amplia discografía que la avalan como referente musical también.

En el ámbito empresarial, Lucía ha generado varios negocios, destacándose su línea de perfumes llamado “Vivir by Lucía Méndez”. La fragancia fue lanzada al mercado en el año 2006 y que a pocas semanas de haberse instalado logró vender alrededor de 600 mil unidades. Asimismo, este producto desarrollado por Méndez no solo se vendió en México, sino que cruzó las fronteras y llegó a todo el mundo, siendo reconocida por el periódico estadounidense New York Times.

Lucía Méndez desarrolló una marca de perfumes que le permitió agrandar su fortuna.

¿De cuánto es la fortuna millonaria de Lucía Méndez?

De acuerdo con el portal Celebrity Network, la fortuna millonaria de Lucía Méndez asciende aproximadamente a 400 mil dólares. Cabe resaltar que esta suma Lucía Méndez no solo la ha obtenido por sus ganancias como actriz, sino también gracias a todos sus otros negocios en los que se incluye el canto, modelaje, perfumes y cosméticos.

De esta fortuna se sabe que Lucía Méndez ya realizó su testamento en el cual declara que su última voluntad es que su hijo Pedro Antonio Torres sea el heredero de todos sus bienes y fortuna millonaria.