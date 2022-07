¿Thalía no pagó los gastos funerarios de su abuelita?

En junio pasado, la abuela de Thalía falleció a sus 104 años de edad. Sin embargo, el conflicto entre las nietas de Eva Mange continúa pues a un mes de muerta, la actriz Laura Zapata hizo una gran revelación al exhibir a la cantantes de “No me enseñaste”, afirmando que no ayudó en los gastos del funeral.

El pasado 24 de junio, la familia Miranda se vistió de luto, luego de que la señora Eva Mange perdiera la vida a los 104 años de edad. No obstante y a pesar de dicha situación, el conflicto entre las hermanas de la actriz de “María la del barrio” no cede, pues su hermana Laura Zapara reveló algunas cosas sobre ella que podrían ensuciar su reputación.

Laura Zapata reveló algunas cosas que podrían ensuciar la reputación de Thalía.

Laura Zapata deja al descubierto a Thalía tras la muerte de su abuela Eva Mange

En entrevista para la prensa, Laura Zapata habló fuertemente en contra de Thalía, señalando que no ayudó en los gastos del funeral de doña Eva Mange. “No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’”, dijo Laura.

En tanto, Laura Zapata también recalcó que mientras su abuela se encontraba imposibilitada, ella era la que se hacía responsable de sus cuidados, como llevarla al hospital y atenderla para su recuperación. “Yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, declaró Zapata.

Laura y Thalía se distanciaron en 2011 cuando falleció su madre, Yolanda Miranda.

Por otra parte, la actriz también señaló que al funeral no asistió su media hermana Thalía así como las demás, sin embargo estuvo su tataranieta, insistiendo que se encontraban las personas que debían de estar para amarla. “Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, subrayo Laura Zapata.

Cabe mencionar que Laura Zapata y Thalía se distanciaron luego de la muerte de su madre Yolanda Miranda en 2011, pero después volvieron a dirigirse la palabra cuando denunciaron el trato inhumano que se le daban a su abuela en una casa de retiro, por lo que volvieron a ser cómplices.