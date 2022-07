Esta es la millonaria cifra que cobra Ángela Aguilar por conciertos privados

Una de las artistas musicales mexicanas más sobresalientes de los últimos años es Ángela Aguilar, quien hasta hace unos meses se encontraba de gira junto a su papá y hermano en un show familiar, sin embargo, actualmente se encuentra ofreciendo presentaciones en solitario, demostrando que tiene el talento para llenar cualquier lugar. Es así que ante tal éxito que ha conseguido recientemente, ya se ha revelado la cifra millonaria que cobra por concierto privado.

A pesar de su corta edad, Ángela Aguilar es una de las exponentes más importantes de la música popular mexicana.

La hija de Pepe Aguilar ha empezado a acumular su propia fortuna debido a que además de ofrecer conciertos, también percibe ganancias económicas por las reproducciones de videos y canciones en las diversas plataformas digitales, además, es una influencer pues en sus redes sociales suma más de 15 millones de seguidores.

Ante tal popularidad, Ángela Aguilar se encuentra embarcada en su primera gira en la que el acto estelar es ella y el cual lleva por nombre ‘Mexicana Enamorada Tour 2022’. Dicho show ya se ha presentado en varias partes de México, pero en los próximos meses recorrerá distintos puntos de Estados Unidos.

Si Pepe Aguilar acompaña a Ángela en el concierto, la cifra se eleva a más del doble.

¿Cuánto cobra Ángela Aguilar por concierto privado?

Aunque Ángela Aguilar tiene tan solo 18 años, ya cuenta con un sólido recorrido en la industria musical, es así que por su popularidad cobra una gran cantidad de dinero por concierto privado, pues el canal de YouTube “Regional Mex” indica que la cifra millonaria para que la joven cantante se presente ante un reducido número de público es de más de 73 mil dólares, pero dicha cifra puede aumentar hasta casi 250 mil dólares si es acompañada en el escenario por su papá

Cabe destacar que Ángela está muy comprometida en que sus presentaciones sean de la más alta calidad, pues sabe que se debe a sus seguidores y tratar de dar lo mejor de ella al momento de cantar.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, ha declarado Ángela Aguilar sobre sus conciertos.