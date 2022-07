El potente mensaje del actor Ethan Hawke al papa Francisco

En los últimos días Ethan Hawke se ha estado presentando en algunos de los programas de entrevistas más populares de Estados Unidos hablando un poco de su carrera y su experiencia en la vida. Lo que nunca imaginamos es que lanzaría un mensaje enviado al Papa Francisco.

Durante su visita al programa “The Late Show With Stephen Colbert'' aprovechó para contar sobre su plan para enviar un mensaje al Papa Francisco con la idea de que le ponga fin a la guerra de Ucrania.¿Suena un poco alocado? Bueno, Ethan Hawke se encargó de explicar su razonamiento y no está para nada mal.

“Tenía la idea de que quería escribir al Papa”, le dijo Ethan Hawke a Colbert. “Y decirle que Francisco de Asís cruzó el desierto hasta el campo de batalla en la quinta cruzada para tratar de tener audiencia con el Sultán. Y él hizo este gran acto de paz. Y debería haber sido asesinado, pero el sultán no lo mató”.

El actor se pone a imaginar qué sucedería si el papa Francisco siguiera los pasos de su homónimo, llevando una marcha desde Bielorrusia hasta Mariupol con la idea de poder rescatar a los refugiados y decirles a los soldados que dejen de matar a niños y a la gente inocente.

Hawke es episcopal y Colbert es católico, por lo que conocen bastante sobre religión. Pero Ethan Hawke tiene otra razón para pensar que el Papa Francisco es el hombre indicado.

“La razón por la que tiene que ser él, sigo pensando dónde está la voz de la no violencia”, explicó.

“¿Dónde está Martin Luther King? ¿Dónde está la Madre Teresa? ¿Dónde está Nelson Mandela? ¿Dónde están las voces de la gente para pedirnos que nos unamos? Y siento que es una de las pocas personas en las que puedo pensar que tiene esa autoridad moral”.

Ethan Hawke dio su postura frente a la guerra de Ucrania.

Para algunos la idea de Ethan Hawke puede parecer un poco alocada pero quizás, si lo analizamos un poco más en profundidad y teniendo en cuenta la historia, no parece algo imposible. No lo sabemos, pero al menos nos ha dejado pensando sobre la situación.

¿Qué opinas del mensaje de Ethan Hawke al Papa Francisco?