El motivo de la pelea histórica entre Jim Carrey y Tommy Lee Jones

Tommy Lee Jones y Jim Carrey compartieron un proyecto muy importante, la película Batman eternamente, que este año está celebrando 27 años de su estreno. La producción dirigida por Joel Schumacher fue un verdadero éxito y una de sus obras más destacadas, y tuvo a Val Kilmer en la piel del superhéroe de Ciudad Gótica.

Aquella cinta consiguió que el humorista se llenara de elogios por su papel de Edward Nygma, también conocido como El Acertijo, algo que no sucedió con el resto del elenco, algo que podría generar algunos malestares internos. Sin embargo, ahora se conocieron detalles sobre el detrás de cámara de aquella adaptación que sorprendieron a todos.

Jim y Tommy Lee en Batman.

Aparentemente, el clima en los pasillos de Warner studios era insoportable por la enemistad que había entre Jim Carrey y Tommy Lee Jones. Pero lo más impactante de eso era el particular motivo por el que los grandes actores no se llevaban.

La razón tenía que ver por qué en aquel entonces, en plena década del 90, Carrey era uno de los actores favoritos de todas las productoras, que se peleaban por tenerlo dentro de sus películas. El actor venía de protagonizar grandes éxitos como La Máscara, Tonto y retonto y otras tantas otras.

Eso parece que no le gustaba a Tommy Lee Jones, quien era un actor serio y respetado, y venía de ganar un Oscar por su papel en El fugitivo. Según confirman, al actor no le habría gustado nada que sumen a Jim Carrey al elenco, por sus diferencias interpretativas, algo que efectivamente se puede entender como “prejuzgar”.

“Tommy Lee era un imbécil. Había actuado increíble en El cliente, pero no fue amable con Jim Carrey cuando estábamos haciendo Batman eternamente”, contó el director Joel Schumacher algunos años atrás.

Los actores compartieron muchas escenas juntos.

“Le irritaba su humor, su personalidad. Tommy estaba acostumbrado a robarse las escenas en las que salía, pero no podía hacer eso con Jim Carrey. Es imposible. Eso le molestaba mucho y no lo trató bien”, sumó al respecto y dejó en evidencia al actor como un mal compañero.

Para finalizar, Schumacher expresó su opinión sobre la mala actitud de Tommy Lee Jones: “No se comportó con Jimmy de la manera en la que un ganador del Oscar lo haría. Era la persona más adulta del elenco, y al tener esa carrera distinguida y los halagos, se podría haber comportado de otra forma con Jim, pero lo que pasa en el set queda en el set”. El director Joel Schumacher murió en el año 2020.

Jim Carrey también habló al respecto en diálogo con el periodista Howard Stern. En una entrevista radial contó una anécdota horrible que pasó con el actor de Hombres de Negro: “Fui a saludarlo y su cara se transformó. Parecía el rostro del dolor o algo parecido. Él se levantó temblando, como diciendo ‘Tragame, tierra’”.

“Y fue a abrazarme y me dijo algo como: ‘Te odio, realmente no me gustas’. Y yo le pregunté cuál era el problema. Tommy levantó una silla y dijo: ‘Simplemente no puedo sancionar tu bufonería. A esa altura, ya no quería trabajar conmigo”, reveló el cómico, quien además sumó: “Después de lo que me dijo, me costó mucho volver a trabajar al día siguiente, fue duro para mí”.