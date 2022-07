Belinda asegura que en México la odian más de lo que la aman

Sin duda alguna, Belinda es una de las mujeres más amadas y juzgadas de nuestro país, pues tras su ruptura con Christian Nodal, la intérprete de temas como “Ángel” fue duramente criticada y señalada de interesada y otras cosas más.

Debido a esto, su estancia en España, país en donde nació le ha sentado muy bien, pues además de cumplir con sus compromisos laborales también ha aprovechado para sanar su corazón y calmas las aguas en terrenos aztecas, sin embargo, la bella rubia ha hecho fuertes declaraciones a un medio de comunicación de “la madre Patria”.

Tras su separación con Christian Nodal, Belinda fue señalada como interesada.

Belinda quiere que en México la amen más

Para nadie es un secreto que la protagonista de la serie española “Bienvenidos a Edén” es una amante de México, sus tradiciones, música y hasta de los tacos, comida tradicional de la capital de éste país, es por eso que asegura le duele mucho todo lo que se le ha juzgado y atacado en tierras aztecas.

Fue en entrevista para El País donde Belinda además de decirse triste por los ataques que vive en México, reveló que la ha pasado muy mal en nuestro país pues asegura que han sido injustos con ella y desea que se le amara más de lo que se le odia. “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, dijo Belinda para El País.

Belinda: "Me han juzgado y atacado".

Por otra parte, Belinda, habló de las personas en las que realmente confía, las cuales aseguró solo las cuenta con los dedos de una sola mano pues ha tenido la mala fortuna de toparse con gente que la han lastimado de más por haberse entregado al cien por ciento. “No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano… A veces a quién más me he entregado más me ha apuñalado luego”, reveló Belinda para el famoso medio español

Y es que en varias ocasiones, Belinda ha dicho que le gustaría que su carácter fuera más fuerte, pues a veces llora por todo y por ser tan vulnerable la han lastimado demasiado.