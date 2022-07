Verónica Castro confiesa qué es lo que tuvo que hacer en 1989 para conseguir dinero

Verónica Castro es considerada una de las mejores actrices y conductoras de todos los tiempos dentro del mundo del espectáculo mexicano y latinoamericano. A pesar de que en lo que va de este 2022 la exitosa artista no ha tenido proyectos significativos que la pongan frente a las pantallas, sin lugar a dudas siempre es noticia, lo que demuestra que su innegable vigencia.

Verónica Castro nació en Ciudad de México el 19 de octubre de 1952. Desde muy joven irrumpió en el mundo artístico de su país natal. En 1969, con 17 años, la actriz participó en su telenovela llamada, “Yo no creo en los hombres”.

Más de 50 años de trayectoria

En 1975, Castro participó en la novela “Barata primavera”, donde dio vida a “Karina Labrada”, una villa que estando consciente de su belleza y juventud, se aprovecha de estos atributos para enamorar a un hombre mayor y rico, y de este modo quitarle dinero para luego gastarlo en fiestas.

Pero Verónica Castro ha brillado en muchas producciones exitosas donde su participación siempre fue destacada, algunas de ellas son: “Rosa salvaje”, “Los ricos también lloran”; “Código postal”, “Pueblo chico, infierno grande” y “Los exitosos Pérez”; entre otras.

Sin embargo, y a pesar de su destacada trayectoria, Verónica tuvo que enfrentar una dura crisis económica. Recientemente, la actriz realizó una cruda revelación de lo que tuvo que afrontar sin el apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Verónica llegó al extremo de empeñar su auto para conseguir dinero.

Verónica Castro tuvo que hacer esto en 1989 para conseguir dinero

La mamá de Cristian Castro sacudió el mundo del espectáculo mexicano tras compartir en sus redes sociales un video con el hashtag #YoSoyAnda. En él, Verónica pide el voto libre y secreto de manera presencial y no virtual como tiene planeado la entidad que defiende los derechos de los actores mexicanos, esto entorno a las próximas elecciones del 8 de agosto para elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de la ANDA.

"Como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonces prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta. Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50 y nunca me han dado nada. Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche", confesó Verónica Castro, refiriéndose a la llegada de su segundo hijo Michael Saenz Castro que nación en 1989.