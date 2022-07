La verdadera historia de “Provócame”, el himno de Chayanne que cumple 30 años

Chayanne es una de las estrellas latinas más destacadas del ámbito musical internacional. Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y una trayectoria llena de éxitos es considerado uno de los artistas más influyentes de la escena. Con varias décadas conquistando a millones de fans, el cantante sigue vigente, y prueba de ello es su último sencillo “Te amo y punto” estrenado hace unas semanas.

Sin lugar a dudas, uno de los temas que lo han llevado a la cima y que es número puesto en cualquier fiesta, es “Provócame”, que está de aniversario ya que se cumplieron 30 años de su lanzamiento. La canción pertenece al disco que tiene el mismo nombre y que fue presentado al mundo el 21 de julio de 1992.

Tras varios discos anteriores, en "Provócame" Chayanne lució un look más maduro.

“Provócame” es su sexto álbum y fue lanzado bajo el sello de Sony, el cual logró ubicarse en la posición número 36 en la lista de "Billboard Top Latin Albums". Ganador de varios discos de platino, este disco supuso un trabajo más maduro del cantante que incluso cambió de imagen, ya que el puertorriqueño apareció con barba crecida y el pelo un poco más largo y ondulado. “Yo no estaba seguro del éxito del disco. No sabíamos si les iba a gustar el nuevo look, la barba... Es muy difícil romper el hielo después de un descanso", dijo Chayanne en una entrevista de aquel tiempo con Verónica Castro.

La verdadera historia detrás de la canción "Provócame"

El tema “Provócame” se convirtió en la canción más popular del disco, y la verdad es que es un “cover”. La versión original se llama “Nobody else”, está cantada en inglés y es interpretada por artista holandés René Froger. Asimismo, la famosa canción fue compuesta por John Van Katwik y Marcel Schimscheimer.

Sin embargo, la versión de Chayanne se ha convertido en todo un ícono y uno de los clásicos temas en español, que está presente en cada fiesta donde es inevitable salir a la pista de baile.

Chayanne convirtió el tema "Provócame" en un himno de la música latinoamericana.

Origen de su nombre artístico

El planeta entero lo conoce como Chayanne, pero en realidad, su verdadero nombre es Elmer Figueroa Arce. Su nombre artístico viene por el lado de su mamá. En los años cincuenta había una serie que se llamaba “Chayanne Body”, la cual se trataba de un mestizo que tenía numerosas aventuras en el viejo oeste. Su mamá era fanática de este personaje y es así que desde pequeño empezó a llamarlo así. “Chayanne” era el apodo con el que su madre le demostraba cariño, el cantante decidió homenajear a su madre escogiendo ese seudónimo para lanzarse como artista. El puertorriqueño contó en su momento: “Mis padres vivieron en Nueva York 18 años. Mi madre veía una serie de televisión. Era un mestizo que se llamaba Chayanne Body y me puso el nombre ‘Chayanne’ como apodo. Mi nombre es Elmer Figueroa Arce”