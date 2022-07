La razón por la que Alejandro Speitzer se mudó a España

Un viaje se puede dar por muchas razones: vacaciones, trabajo, estudio, nuevos proyectos, el amor, escapar de una situación o el profundo deseo de crecer y seguir aprendiendo de todo lo que este basto mundo tiene para ofrecernos. Precisamente, en los últimos meses Madrid se convirtió en la gran ciudad europea que recibe a los elencos mexicanos. Artistas como Belinda, Esmeralda Pimentel, William Levy, Bárbara Mori, Aislinn Derbez, Manolo Caro y Zuria Vega, entre otros, se mantienen temporalmente allá para cumplir con algunos proyectos laborales.

Hoy, a esa lista se suma Alejandro Speitzer. Pero el actor no se va por motivos de trabajo, tampoco porque esté persiguiendo un nuevo amor. Sus objetivos responden a una necesidad por crecer, aprender y superarse a sí mismo.

“¿Vas de viaje de trabajo?”, le cuestionó la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y el protagonista de la serie Oscuro deseo respondió: “No, no, me voy a estudiar actuación a Madrid”. Sin embargo, después llegaron los interrogantes acerca de su vida personal, en específico, sobre su más reciente relación amorosa luego de que hace unos días trascendiera que concluyó su breve romance con Shannon de Lima y se lo vio con otra mujer.

“No, la verdad que no he escuchado nada”, respondió Alejandro Speitzer de 27 años, sin interés de abundar en los detalles. Cuando un reportero le cuestionó si estaba soltero, respondió tajantemente: “Nunca he platicado nada personal con ustedes, no los conozco, así que… no diré más”.

En mayo pasado, el actor se dejó ver junto a Shannon de Lima, la ex de Marc Anthony en los Premios Platino y juntos confirmaron su noviazgo, pero en las últimas semanas no han publicado nada respecto a su relación, lo cual apunta a que podrían estar separados.

Esta versión se hizo más fuerte, luego de que el actor compartió una imagen en Instagram en la que se muestra acompañado de una mujer a bordo de un barco en Acapulco. Además de colocar una serie de fotos en las que se observa a la misteriosa chica, quien presuntamente se trata de Ana María Vallarta, existe una instantánea donde aparece la joven enjuagándose con una regadera.