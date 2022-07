José Eduardo Derbez revela su papá Eugenio lo veía a escondidas

José Eduardo Derbez es el hijo del actor cómico Eugenio Derbez y de la actriz de telenovelas Victoria Ruffo. La relación que mantuvieron padre e hijo durante su infancia fue muy complicada, ya que Ruffo no permitía que su ex pareja viera a su hijo, e incluso se llegó a una batalla legal por la custodia de José Eduardo. Debido a esto, el productor se las ingeniaba buscando la forma de verlo.

Es así que, en alguna ocasión, el autor de la serie “La familia P. Luche” lo recogió de la escuela y lo llevó a comer sin decirle nada a su madre. "Una si fue a escondidas, esa sí la recuerdo, es la más clara que tengo, pasó por mí a escondidas. Era el tiempo que estaban en juicio por mí, por la patria potestad. Pasó por mí a la escuela pero no a avisó ni a mi mamá, ni a mi nana, ni al chófer, ni a nadie. Simplemente pasó por mí y fuimos a comer. No lo vi mal porque no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos", confesó José Eduardo Derbez en una entrevista.

"Lo veía poco, eso si. Me dio gusto verlo, salí feliz. Fuimos a comer, comimos súper bien, platicamos. Fue increíble, una comida muy divertida, muy a gusto. Estaba feliz de verlo", continuó. "Estaba feliz de verlo. Ahí empezaron las llamadas de mi mamá", reveló José Eduardo.

Ese episodio propiciado por Eugenio, no cayó nada bien a Ruffo, ya que se había llevado al niño sin autorización, lo que provocó nuevos problemas entre padres. "Creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas: 'no me lo va a regresar'. Y pues no, mi papá nada más era de comer y vámonos. Nos fuimos de regreso a la casa y cuando llegué empezó el griterío entre ellos dos", comentó José.

Si bien Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no han limado asperezas, la relación entre José Eduardo Derbez, su padre y sus hermanos es cercana; incluso, ahora comparten proyectos profesionales juntos. "Fue doloroso en su momento sí; el verlos pelear, enojados, separarse", concluyó.

Eugenio Derbez no ha podido perdonar a Victoria Ruffo

Con respecto a aquellos años, en una reciente entrevista Eugenio Derbez confesó que lo que ocurría con su hijo solo se enteraba a través de lo que decían los medios de comunicación, ya que existía muy poco contacto con él. "Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo", se sinceró el cómico.