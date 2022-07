House of the Dragon: ¿la daga que aparece en el trailer es la misma que empuñaba Arya Stark?

En los últimos días, esta pequeña arma tan controversial hizo especular a todos los fanáticos del universo creado por George Martin. Es que no se trata de una daga cualquiera, ya que protagonizó los momentos más épicos del personaje Arya Stark y sería una excelente jugada de este nuevo proyecto audiovisual incluirlo en su guion, y que entre todos vayamos tejiendo los hilos de una historia en la que todo parece muy lejano pero está cuidadosamente conectado.

Cada vez falta menos para el estreno mundial de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que estará disponible desde el próximo 21 de agosto en la pantalla de HBO y el servicio de streaming HBO Max. En las últimas horas llegó el nuevo trailer completo de la primera temporada, pero con los avances anteriores ya había surgido una duda en los fanáticos: ¿Es la daga de Arya Stark la que aparece?

El próximo programa de la franquicia estará basado en la novela Fire & Blood de George RR Martin, el cual gira en torno a la familia Targaryen 300 años antes de los eventos desarrollados en el show original. En su reparto podrás ver a caras conocidas como Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch y Graham McTavish, entre otros.

¿Se trata de la daga de Arya?

Uno de los primeros adelantos de House of the Dragon reveló una escena en la que Alicent Hightower, la segunda esposa del rey Viserys I Targaryen, encarnada por Olivia Cooke, empuña una daga de acero valyrio exactamente igual a la de Arya. El fandom recordará que esa arma blanca ha sido utilizada en más de una ocasión, como en la muerte de Petyr Baelish o en la destrucción del Night King.

Ryan Condal, co-creador y co-showrunner de la serie, fue entrevistado por Entertainment Weekly y consultado por esta cuestión que despertó una gran curiosidad en los fans. Sobre esto, mencionó: “Creo que es importante tener conexiones para mostrarle a la gente que es el mismo mundo y que la historia se refleja en los objetos y el elenco de personas y los sigilos a medida que avanzamos en el tiempo sin que se vuelva demasiado autorreferencial".

A ALICENT HIGHTOWER COM A ADAGA MAIS LENDÁRIA DE WESTEROS#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/ZOOapEo7u0 — House the Dragons (@housethedragons) October 5, 2021

En su explicación, continuó: "Es una tecnología que ya no existe. Sus hojas ya no se fabrican. Así que todo el acero valyrio tiene un número fijo en el mundo. Incluso cuando los Targaryen están en el poder, no pueden fabricar acero valyrio. Así que van a cuidarlo. Es creíble que algo existía en la serie original hubiera existido aquí, tal vez en un envoltorio ligeramente diferente". Con estas palabras, no confirmó ni desmintió los rumores, pero seguramente tengamos respuestas en House of the Dragon a partir del 21 de agosto en HBO y HBO Max.