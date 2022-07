El video de la hija de Eros Ramazzotti furiosa y a los gritos que se volvió viral

Eros Ramazzotti se convirtió en uno de los artistas italianos más famoso del mundo. Su voz nasal es una de las características del cantautor que más lo distinguen y lo diferencia del resto, haciendo de cada una de sus interpretaciones algo único.

Con su trabajo logró romper todos los récords, vendiendo más de 65 millones de discos en todo el mundo, siendo el artista masculino más importante de su país, y conformando el podio junto a otros reconocidos como Laura Pausini, Andrea Bocelli y Umberto Tozzi.

Sin embargo, hay algunas cosas de la vida de Eros Ramazzotti que pocos conocen, como que es parte del club de fútbol Nazionale Italiana Cantanti, conformado puramente por cantantes, del cual fue presidente y capitán, destacándose como delantero. Otro detalle de su vida es que su hija mayor, Aurora, sigue sus pasos.

Fue la joven de 26 años quien recientemente se convirtió en noticia y revolucionó las redes sociales. Lo que sucedió fue que la joven decidió sacar a la luz lo mucho que la juzgan en Italia por su carrera. Aseguró que en sus redes sociales, en las que cosecha más de dos millones de seguidores, recibe constantemente muchos mensajes de odio.

Parece que los “haters” no le dejan de remarcar que no está a la altura de Eros Ramazzotti, por ese motivo decidió responderles y lo hizo a través de la letra de una canción de trap. “Quizás, quién sabe, viviría en otro país. Tal vez sería un sacerdote, una brizna de hierba, una piedra”, comienza diciendo.

"Apuesto a que no solo me rompen a mí, también me rompen a un hijo de abogado, médico y cualquier otra cosa que ha decidido seguir el mismo camino que sus padres, abuelos, tíos, porque te molesta que le puedas quitar el trabajo a otra persona”, continuó Aurora enojada.

Eros Ramazzotti con Aurora.

La hija de Eros Ramazzotti, quien entonó muy bien los párrafos del tema en italiano, expresó: "Si no te llamaran Ramazzotti por el apellido, nadie te cagaría… Al final elige al público, no hay un gen al que le importe, no se preocupen”.

Aunque la canción continuó por unos minutos más, la joven dejó bien en claro su mensaje y lo que siente constantemente cuando la comparan con su padre, de quien se ha intentado despegar y hacer una carrera por cuenta propia.