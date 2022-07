Así está hoy la hija desconocida de Jim Carrey

No hay dudas al respecto, Jim Carrey es uno de los actores de comedia más grande de todos los tiempos. Gracias a sus interpretaciones tan particulares tiene en su haber dos Globos de Oro y memorables papeles que quedaran en el inconsciente colectivo por años, como en La Máscara, Irene, yo y mi otro yo, Truman Show o Ace Ventura, entre otros tantos.

Aunque mucho se sabe de su vida profesional, el actor ha logrado resguardar lo máximo posible su costado personal. Pero hay algunos datos sobre él que son de público conocimiento, como que en sus comienzos, se inspiro en Elvis Presley, James Stewart y Jerry Lewis, de quienes tomó algunos elementos para sus interpretaciones.

Jim Carrey con su hija, Jane Erin Carrey.

También se sabe que a lo largo de su carrera tuvo varias relaciones sentimentales muy populares. Estuvo casado dos veces, primero con Melissa Womer, con quien trajo a este mundo a su única hija, Jane Erin Carrey, y luego se casó con Lauren Holly. Estuvo en pareja con Renée Zellweger, la directora Laurie Holden y la modelo Jenny McCarthy. La última relación conocida de Jim Carrey fue con Cathriona White, quien falleció en 2015 por sobredosis.

Pero sin lugar a dudas, lo más valioso de su vida es su hija, quien nació en septiembre de 1987 y actualmente tiene 34 años. Es tan talentosa como su padre, con quien tiene una relación muy cercana, pero sin embargo no optó por la actuación, sino por el mundo de la música.

Aunque no se sabe tanto sobre ella, se conoce que estuvo casada y que de ese matrimonio nació su único hijo, quien convirtió a Jim Carrey en abuelo. En sus años de formación, la joven decidió estudiar canto, y grabación y arreglos musicales.

En 2012 concursó en American Idol pero no le fue muy bien, quedando eliminada en la primera semana del reality. Eso la llevó a formar su propia banda, The Jane Carrey Band, y dos temas de la agrupación fueron parte de la película de Jim Carrey, Dumb and Dumber To.

Jane en la actualidad.

El nieto del actor llegó a este mundo en 2010, fruto del matrimonio de Jane Erin con el músico Alex Santana. El niño, que tiene 12 años, se llama Jackson Riley Santana y tiene adoración por su abuelo.

Jane y su papá hace algunos años atrás.