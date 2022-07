Andrea Lagarreta defendió a Ricky Martin tras acusaciones de su sobrino

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha pasado unos últimos días muy complicados. Es que es sabido que Dennis Sánchez, sobrino del artista, lo demandó no sólo por violencia doméstica, sino que también aseguró que mantuvo relaciones con su tío durante siete meses, pero que al haber dado por finalizado el vínculo que los unía, el intérprete de “María” lo habría acosado. Tanto su familia y como también el equipo legal del artista, salieron a desmentir los hechos basándose en que el denunciante sufría problemas mentales.

Andrea no cree que Ricky sea capaz de lo que le acusan.

Asimismo, Ricky Martin negó las acusaciones y el jueves pasado salió victorioso del juicio, después de que el juez desestimara la orden de restricción temporal. “Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz”, indicó el cantante.

Andrea Legarreta sale en defensa de Ricky Martin

Ante los hechos ocurridos, la actriz y conductora Andrea Legarreta tomó postura al respecto del caso y en el programa “Hoy” de Televisa, aprovechó para dar su opinión de lo ocurrido.

Lo cierto es que Legarreta salió en defensa de Ricky Martin, y que es sus palabras, ella no cree que el cantante sea capaz de hacer una cosa así. “No nos consta nada evidentemente. Los que lo conocemos me parece prácticamente imposible que él sea una persona capaz de hacer eso”, dijo la actriz.

Andrea Lagarreta: "hay personas que se aprovechan".

También destacó que será difícil saber la verdad absoluta, pero que siempre hay personas que quieren sacar provecho de las cosas. “Al final nosotros no sabemos, hay gente que a veces quiere abusar y aprovecharse”, dijo.

Ricky Martin atraviesa momentos difíciles

Luego de que Ricky Martin recibiera una orden de restricción a causa de la denuncia por violencia doméstica y acoso, puesta por un sobrino del cantante, quien además aseguró haber mantenido relaciones con su tío durante siete meses, recientemente, por orden de un juez de Puerto Rico, el caso quedó suspendido y no avanzará.

Este caso se sumó a otra demanda que enfrenta el artista. Rebecca Drucker, ex manager del cantante le reclama unos tres millones de dólares en comisiones impagadas. La representante trabajó con Martin entre 2014 y 2018, y de mayo de 2020 hasta abril de 2022. Drucker presentó la denuncia el pasado miércoles en un juzgado de Los Ángeles. La ex manager alega en su denuncia que protegió al cantante de las consecuencias de sus “imprudentes indiscreciones”. “Lo hizo no solo porque era su mánager, sino también porque pensó que Martin era su querido amigo”, dice el documento presentado por Ducker.