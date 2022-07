Tom Holland no será Spider-Man en el próximo proyecto de Marvel

Tantas caras conocidas vimos esconderse detrás de la máscara del Hombre Araña, pero últimamente nos encariñamos con una en especial y, es por eso que asociamos directamente al actor Tom Holland como el Spider-Man actual. Asimismo, este superhéroe es uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que ha llevado a su intérprete a ser también de las personalidades favoritas de la franquicia. A fines de 2021, se conoció que el actor renovó con Sony Pictures para seguir encarnando al arácnido, pero se acaba de conocer que no será parte de uno de los proyectos que se están llevando adelante actualmente en Disney Plus.

Al parecer, existen algunos inconvenientes entre las partes para llegar a un acuerdo, ya que en las últimas semanas reportaron que Tom aun no puso la firma ni con Marvel Studios ni con Sony Pictures. En su momento, se había confirmado una nueva trilogía para los próximos años, pero por el momento siguen siendo "no oficiales", de acuerdo al insider Jeff Sneider de The Ankler.

En las tres películas del personaje, lo conocimos desde su etapa adolescente en adelante hasta ser parte de los Avengers, pero es poco lo que se conoce de Peter Parker antes de unirse al equipo. Por esta razón, el servicio de streaming Disney+ anunció la serie animada Spider-Man: Freshman Year con los inicios del superhéroe, pero lamentablemente se supo que Tom Holland no le pondrá la voz al protagonista.

Así lo anunció en exclusiva The Illuminerdi, quienes aseguraron que el actor no volverá a encarnar al superhéroe en el corto plazo, dado que aun no se ha registrado oficialmente la cuarta película de Spider-Man. Sin embargo, no parece una cuestión a preocupar a los fanáticos de la franquicia, ya que no sería la primera vez que Tom no le ponga su voz al personaje. Anteriormente, había sido reemplazado por Hudson Thames en What If...? y seguramente en este proyecto vuelva a ocupar el lugar.

Tom Holland en Spider-Man.

Spider-Man: Freshman Year será una serie animada que se centrará en Peter Parker en su camino a convertirse en superhéroe, con un viaje como nunca antes habíamos visto y un estilo que celebra las primeras raíces del cómic. Ya se ha informado que será una precuela de Capitán América: Civil War y Spider-Man: Homecoming. Por el momento no hay fecha de estreno, pero se espera para 2023.