“Pensé en suicidarme”, el duro matrimonio que vivió Olivia Collins con Silvio García Patto

No se trata de un caso aislado, tampoco es la primera. Son muchas las mujeres condenadas a vivir en un matrimonio a base de violencia física, psicológica, sexual y económica. Eran otros tiempos, otras generaciones y otras sociedades. Lo erróneo de estas situaciones que pasaban a diario en la mayoría de los hogares es que se naturalizaran. Afortunadamente, los nuevos tiempos forjaron a mujeres que ya no tienen entre sus primeros deseos casarse, sino sentirse bien con el camino que eligen, crecer en sus profesiones, ser libres y no callarse más.

Aunque no sea la primera, la historia de Olivia Collins es sumamente importante para seguir reflexionando. La actriz tuvo un nuevo aire en su carrera tras el éxito que tuvo con su participación en la comedia Albertano contra los Mostros y el reality show Las Estrellas bailan en Hoy, donde compartió uno de los momentos más duros de su vida.

Durante una reunión con los medios de comunicación en la presentación de la puesta en escena ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, la estrella de televisión abrió su corazón para narrar uno de los momentos más duros de su existencia, la difícil relación que tuvo con su fallecido marido Silvio García Patto. “He sido una guerrera, he vivido muchas cosas, he aprendido de ello, creo que también lo que te pasa en la vida es porque tienes la fortaleza para superarlo, entonces lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora”, comenzó con la charla.

Olivia Collins.

Olivia explicó que, mientras residía en España, pensó en quitarse la vida, pero gracias a una persona cercana que la apoyó desistió de la idea. “Yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel, que se llama ‘Cata’ y que se quedó allá con su hijo y a ella me la llevé yo de aquí de México. Si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado en mi vida”, reveló la artista.

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la actriz describió lo fuerte que era su matrimonio con su entonces pareja. “Con Silvio era muy difícil, me difamó tanto, habló con tantas personas para quitarme el trabajo, me vigilaba, me intervenía el teléfono, me tenía ocho patrullas de guaruras abajo”, expresó.

Además, reveló una fuerte anécdota: “yo tenía que salir escondida en el carro con mis hijas, en la cajuela, cosas que ya estaban afectando a mis hijas. Yo no le pedía nada, nada más le pedía que me dejara libre y ya. Él me dijo ‘no, tu y yo hasta la muerte’”, contó con pesar.

Olivia Collins.

Olivia Collins aseguró que cuando ocurrió todo esto, las leyes estaban “muy flojas”, por lo que tras separarse, aceptó regresar con él para estar con sus hijas y verlas crecer. En ese momento, la actriz expresó: “perdí la dignidad”, por lo que regresó con Silvio García Patto para estar con sus pequeñas. Patto falleció en febrero de 2017, noticia que confirmaron sus hijas Gabriela y Olivia del Carmen.