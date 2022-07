Mensaje de Pepe Aguilar para los novios de Ángela: “tengo portación de armas”

Hoy en día y a pesar de su corta edad, la figura de Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las principales exponentes de la canción popular mexicana. La hija de Pepe Aguilar tuvo un momento bisagra en la decimonovena edición de los Premios Grammy Latinos en 2018 cuando deslumbró a la industria musical interpretando “La Llorona”.

Por otra parte, la joven cantante de 18 años, no solo es talentosa en el ámbito musical, sino también es muy activa en redes sociales donde frecuentemente marca tendencia a la hora de posar con diferentes vestuarios que la convierten en referente de sus casi nueve millones de seguidores.

Pepe Aguilar: "si ella quiere tener novio, pues adelnate".

Hace unos meses Ángela Aguilar estuvo envuelta en una polémica al filtrarse en los medios unas fotografías que la mostraban muy acaramelada con el compositor Gussy Lau, de 33 años. En ese momento, la heredera de la Dinastía Aguilar, aseguró sentirse violada en su intimidad. Este hecho, tampoco cayó bien en el entorno familiar de Ángela, por lo que para evitar todo tipo de orces decidieron viajar a París por unos días hasta que todo haya pasado. El romance con Lau llegó a su fin y todo parecía volver a la calma.

Sin embargo, hace unas semanas, Ángela fue relacionada nuevamente con otro cantante, se trata de Erik Aragón, cantante del “grupo Codiciado”. Aunque todavía no se sabe mucho sobre este supuesto nuevo romance, el que se puso alerta fue el papá de Ángel, el músico Pepe Aguilar.

Pepe dice que no es celoso, pero haría cualquier cosa para cuidarla.

El jefe del clan Aguilar, sentó su postura sobre los novios de su hija y lo que él opina sobre esta situación. De esta manera, aseguró que lo tiene sin cuidado los pretendientes de su hija y lo que Ángela Aguilar quiera hacer con su vida amorosa. Eso sí, aclaró que ella se siente bien, no existe ningún problema, pero en el caso de que alguien se atreva a lastimarla, él está dispuesto a hacer todo por proteger a su hija.

Por ello que Pepe Aguilar ha mandado un claro mensaje a los futuros novios de Ángela diciendo: “por mí, lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y aquí en esta vida cada quien viene a experimentar y a aprender. Entonces yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio, adelante. No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y si alguien se quiere pasar de lanza entonces sí se las ve conmigo. Porque una cosa es meterse a una relación de mis hijos, que eso no lo hago, y otra cosa es dejar que abusen de ellos. Mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu”.