Lolita Cortés compartió un video inédito en el que se la ve cantando a los 11 años

Nadie puede saber a ciencia cierta en qué se convertirá cuando sea adulto. Son tantas las actividades que nos atraen y nos apasionan que, al momento de elegir, nos agarra una tremenda ansiedad pensar que a eso nos dedicáremos el resto de nuestras vidas. Claro que no tiene por qué ser así. A medida que vamos creciendo podemos ir experimentando distintos rubros. Pero hay un detalle que muy pocos notan y es que aquello que nos mueve de verdad, siempre estuvo en nosotros, sólo que no supimos verlo y cuando se trata del arte no hay manera que no encuentre su forma de manifestarse.

Desde que Lolita Cortés regresó a La Academia, espacio que comparte con Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Ana Bárbara, ha estado envuelta en la polémica por sus contundentes críticas sobre las presentaciones de los alumnos, sus fuertes opiniones sobre el desempeño docente y sus puntos de vista respecto a la selección de canciones. Debido a ello, constantemente recibe críticas negativas en sus redes sociales, sin embargo, pocos valoran que detrás de sus controversiales comentarios una larga carrera que la respalda.

Como prueba de ello, la reconocida actriz de musicales sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video muy especial que retomó de TikTok. El material audiovisual pertenece a una emisión Hoy Mismo, matutino que llegó a la pantalla chica durante la década de los 70 bajo la conducción de Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa, donde acudió como invitada cuando tan solo tenía 11 años.

Desde ese entonces, Dolores Cortés ya se encontraba dando sus primeros pasos en el medio artístico nacional. El material audiovisual que recientemente publicó en su perfil llamó la atención no solo porque mostró cómo lucía cuando era una niña, también porque durante su breve estancia en el programa de Televisa sorprendió a propios y extraños con su interpretación de Florecer de Francisco Curiel.

Como era de esperarse, el video se viralizó en redes sociales ya que es una clara muestra del inigualable talento que posee desde su niñez. Pero eso no es todo, durante su número musical en Hoy mismo también se puede apreciar el porte que la ha caracterizado durante más de 40 años de trayectoria. “Mi yo de 11 años en el programa Hoy Mismo con Lourdes Guerrero”, escribió.

La Jueza de Hierro recibió cientos de aplausos, halagos, elogios y mensajes de cariño en la sección de comentarios de su publicación. Entre las reacciones resaltó la presencia de Tatiana, Pedro Prieto, Roger González, Agustín Arguello y Fastlicht, quienes reconocieron el inigualable talento que heredó del inmortal José Alfredo Jiménez. Muchos saben que Lolita Cortés no es la única integrante de su familia que ha incursionado en el medio artístico nacional, también lo hizo su hermana Laura, quien llegó a trabajar como maestra de canto en La Academia. Pero no son las únicas, ya que muchos años atrás su tío conquistó al público mexicano y se convirtió en un fuerte referente del regional mexicano a nivel internacional.