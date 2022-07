La mamá de Jennifer Lopez siempre apostó por el amor de su hija y Ben Affleck

A medida que vamos creciendo, son más evidentes las diferencias que tenemos con nuestros padres. Esta distancia comienza a marcarse, sobre todo, en la adolescencia, es el momento en el que nuestra personalidad se va forjando y los pensamientos se vuelven más fuertes y claros. Sin embargo, no podemos negar que nuestros progenitores nos conocen bastante bien, saben de nuestros días buenos, los días malos, y los días más o menos, y también saben cuando el corazón late un poco más fuerte por una persona y si ésta fue especial en nuestras vidas.

En un principio, la noticia de que Ben Affleck y Jennifer Lopez se habían ido de vacaciones juntos tras la ruptura de la cantante con Alex Rodríguez, con quien había aplazado su boda en varias ocasiones, sorprendió a muchos. La posibilidad de que hubieran retomado su relación sentimental, 17 años después de cancelar su compromiso por culpa de la presión mediática parecía demasiado buena para ser cierta, pero eso es justo lo que pasó. Al final, la pareja se casó en secreto en Las Vegas este fin de semana para poner el broche de oro a su historia de amor.

Aunque el resto del mundo no se lo esperaba, esta noticia no tomó por sorpresa a la mamá de Jennifer, Lupe Rodríguez, quien le confesó hace tiempo a su amiga Sunny Hostin, una de las panelistas del programa The View, que el famoso actor nunca dejó de ocupar un lugar especial en el corazón de su hija y eso resultaba más que evidente para ella.

Lupe Rodríguez junto a su hija Jennifer Lopez.

"Yo tenía claro que iban a volver. Sabía que estaban enamorados. Había hablado con su madre sobre el tema", explicó Sunny. "Lupe siempre ha sostenido que Ben era su amor verdadero, todos tenemos uno, y sé que van a estar juntos para siempre y que van a vivir felices comiendo perdices, por eso ella ha adoptado su apellido, porque le quiere".

La buena conexión que existe entre Lupe y su yerno es más que evidente, lo cual explica que ella nunca haya abandonado del todo el ‘equipo de Ben’. Al poco tiempo de que se hiciera pública su reconciliación con Jennifer, se la pudo ver en Las Vegas acompañando a Ben Affleck en un casino mientras él rodaba un nuevo proyecto y ella apostaba en las máquinas.

Fue en septiembre del 2021 cuando el protagonista de Batman vs Superman compartió en su cuenta de Twitter el comercial en el que aparece su suegra jugando en un máquina tragamonedas en el Wynn Resort de Las Vegas. Se trata de una publicidad de WynnBET, una aplicación de juegos y apuestas deportivas. En un momento del comercial, Affleck entra al casino y le dice a su suegra: "Vamos, Lupe, tú puedes".

Jennifer Lopez junto a su madre Lupe Rodríguez.

El año pasado se supo que Ben Affleck y la mamá de Jennifer Lopez estaban grabando juntos un video en Las Vegas, aunque hasta ese momento se desconocía de qué se trataba. "Lupe estaba allí grabando un divertido cameo", declaró una fuente a la revista People.

Anne Christine, mamá del actor, no quiso quedarse atrás y también ha compartido momentos importantes con la pareja, como cuando asistió a un teatro en Hollywood a ver el musical Hamilton junto a su hijo, su nuera, sus nietas Violet y Seraphina, y los hijos de Jennifer, Max y Emme.