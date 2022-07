Evelyn Beltrán: “Ya basta. Estoy cansada de la falta de respeto”

Toni Costa se ha convertido en uno de los favoritos del reality show “La Casa de los Famosos 2”, donde su participación ha sido seguida atentamente por todos sus fans. Así también, el público en general pudo conocer mejor al bailarín español ya que éste ha compartido varios detalles de su vida personal.

Toni Costa volvió a apostar por el amor con Evelyn Beltrán.

Asimismo, ha dado mucho que hablar los detalles compartidos por Costa sobre su expareja, la conductora Adamari López, con quien estuvo por 10 años y tuvieron una hija llamada Alaïa. Muchas de las declaraciones de Toni sobre su vida con la presentadora han sido cuestionadas, pero a la vez, muchas personas las han festejado. Algunos de los aspectos revelados por el coreógrafo fueron momento especiales con Adamari, como sobre cómo se conocieron, cómo fue su relación, así como el detonante para que llegaran al final de su relación.

Tras su separación con Adamari, Toni volvió a apostar por el amor, y se puso de novio con la modelo Evelyn Beltrán, cosa que algunos de los seguidores no tomaron bien ya que no perdían la esperanza de que el bailarín se reconciliaran con la madre de su pequeña hija.

A través de sus redes sociales, Evelyn estalló contra quienes la critican.

Evelyn Beltrán estalla contra quienes la critican

La nueva novia de Costa, ha tenido que enfrentar varias críticas en las redes sociales, sobre todo de aquellos que opinan y se meten en su relación con el español. Hace unos días, una seguidora quería saber si las personas ya habían dejado de criticarla, después de que Costa contara más sobre su relación con la presentadora puertorriqueña. "Las cosas se calman, la verdad sale a la luz y cuando inventaron mentiras y no hay hechos que los sostengan las cosas se acomodan con el tiempo", dijo Beltrán.

Ahora, Evelyn Beltrán estalló contra los que no han parado de criticarla. De esta manera, la novia de Costa, usó sus redes sociales para ponerles un alto a aquellos que creen que pueden dar opiniones sobre su vida. "Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta", declaró Evelyn. "Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado 'dejar de seguir'. Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida", se descargó la modelo mexicana.