Eugenio Derbez: “En Hollywood los latinos estamos de moda”

Eugenio Derbez es una de las figuras excluyentes del mundo del espectáculo mexicano y latinoamericano. Sus casi 40 años de trayectoria, lo sitúan en un momento profesional colmado de éxitos. A base de sacrificio, talento y mucho trabajo, Eugenio se ha posicionado como toda una celebridad en Hollywood, donde pudo afianzarse con el reciente Premio Oscar a mejor película ganado por “Coda: señales del corazón”, producción en la cual participa.

“The Valet”, es la última película estrenada por Derbez, se trata de una comedia romántica dirigida por Richard Wong y que protagoniza junto a Samara Weaving. Cuenta la historia de Antonio, un encargado de estacionamiento que es contratado para salir con una actriz. Recientemente en una entrevista para el medio “People en Español”, Eugenio se refirió a los puntos en común que tiene con el personaje de su nueva producción.

"Mucho, aunque no lo creas. Yo soy muy tímido en la vida real, no creas que soy de los que andan en fiestas, no soy extrovertido, soy al revés, soy muy introvertido, entonces si me ves en una fiesta verás que no soy de los que está bailando y gritando. No, estoy en un rincón sin hablar, observando, callado, muy como Antonio. Hay una escena en la película en la que Antonio está en una alfombra roja y no sabe ni hablar, no quiere ni hablar. Bueno, me pasó en mis primeras alfombras rojas cuando llegué a Estados Unidos, me daba muchísimo miedo no entender lo que me preguntaran o no encontrar las palabras. Yo pasaba las rojas como Antonio".

Eugenio a tratado de trabajar en base a la perfección, y el idioma inglés fue una barrera que tuvo que vencer cuando llegó a Hollywood. "Me costaba mucho trabajo, tenía yo como lo básico. Y he ido aprendiendo poco a poquito, he ido perfeccionándolo. Todavía me falta mucho, pero ahí voy poco a poco", dice el actor.

Sobre las críticas que recibió últimamente, diciendo que se olvidó de sus raíces mexicanas, el cómico dijo: "Es al revés, si te fijas todas mis películas tienen que ver con los latinos, tienen que ver con mi país, pero me estoy internacionalizando, estoy creciendo, salí de México para crecer, salí de México para tener una audiencia mucho más global, y pues como todos sabemos las películas que se hacen en Hollywood y que llegan al mundo entero normalmente son en inglés y se hacen en inglés, porque es el idioma que más se habla en el mundo. Entonces yo le vería con este otro lente. Estoy tratando de romper con todas las reglas americanas para meter español en todos mis trabajos", sostiene.

En Estados Unidos, Eugenio ha luchado por reivindicar a la comunidad latina en este país y romper con los estereotipos. "Cuando yo empecé a intentar venir a Estados Unidos ser latino era un problema, no te contrataban tan fácilmente. Ahora es al revés, ahora siento que estamos de moda los latinos. Ahora hay que ser inclusivos, diversos. Desde que Salma Hayek empezó a estar en Hollywood nos empezaron a ver diferente. Me da gusto, me da mucho gusto que ya nos tomen en cuenta de una manera diferente", comentó.