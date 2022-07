Estos son los negocios millonarios que comparten Jennifer López y su ex pareja Alex Rodríguez

Jennifer López se acaba de casar con Ben Affleck en una de las historias de amor dignas de un guion de cualquier película romántica de Hollywood. Sin embargo, la “Diva del Bronx” antes de volver a retomar su amor con el actor de “Batman” estuvo en pareja con el ex beisbolista Alex Rodríguez, con quien aún comparte negocios millonarios.

Cuando Jennifer y Alex estaban juntos, eran considerados una de las parejas más poderosas del ámbito del espectáculo, ya que de haber unido sus bienes habría sido dueños de una increíble fortuna.

Cuando la pareja estaba unida en conjunto acumulaban una increíble fortuna.

De acuerdo con la revista Forbes, Jennifer López es una de las mujeres más adineradas de Norteamérica y tiene un patrimonio neto de más de 150 millones de dólares americanos. Por su lado, Alex tuvo una exitosa carrera deportista y empresarial que también lo llevó a acumular millones de dólares en su cuenta bancaria.

Cabe destacar que, JLo fue la primera actriz hispana que logró llevarse más de un millón de dólares en una película de Hollywood gracias a su protagónico en “Selena”.

Alex influyó para que JLo invirtiera en otros rubros y en sí misma.

Los negocios millonarios de Jennifer López y Alex Rodríguez

En el tiempo en que Jennifer López y Alex Rodríguez eran pareja no solo disfrutaron de su amor, también compartieron bienes y crearon en conjunto una marca de belleza llamada “JLo Beauty”. Además fueron propietarios de inmobuebles de lujo y nuevas empresas como la aseguradora “Oscar Health” y la startup de telesalud “Hims & Hers Partners”.

Sin lugar a dudas, Alex Rodríguez es una de las figuras más importantes del mundo del deporte ya que sus ingresos ascienden a los 400 millones de dólares , los cuales ha sabido invertir en el campo inmobiliario, deportes, espectáculos y empresas de servicio, multiplicando sus ganacias.

Cabe destacar que el ex deportista fue el encargado de que JLo se convirtiera en una de las mujeres más influyentes del medio animándola a invertir su dinero en negocios que finalmente hicieron crecer su patrimonio. De esta manera, la actriz y cantante, se convirtió en una empresaria exitosa diversificando sus negocios, cosa que, en su momento, le agradeció a su ex pareja. “Alex me hizo darme cuenta que, como artista, yo era un activo escaso y el mundo de los negocios buscaba personas como nosotros para que pudieran construir negocios de miles de millones de dólares. Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma”, comentó JLo a Forbes.