Así están hoy los hermanos mellizos de Shiloh Jolie-Pitt que se esconden de las cámaras

Ser hijo de una estrella de Hollywood no es tarea fácil. No es para nada agradable ser constantemente asechado por los paparazzis o no poder salir a la calle pasando desapercibido. Eso se duplica si no solamente tenés un padre famoso, sino dos, como es el caso de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Aunque sin lugar a dudas Shiloh Jolie-Pitt es la que más fama fue ganando con el paso del tiempo, sus hermanos no se quedan atrás. La numerosa familia que conformaron el exmatrimonio de actores cuenta con tres hijos biológicos y tres adoptados, siendo la adolescente de primera que nació del vientre de la actriz.

Vivienne con sus hermanos.

Hace algunos días atrás se conoció que la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, que se destaca por su gran talento para el baile urbano, estaba enemistada con su mamá por lo que le hizo a su papá. La intérprete de Maléfica vendió su parte de un viñedo que ambos tenían en Francia y que habían prometido no deshacerse de él sin el consentimiento del otro, pero parece que ella se olvidó de avisarle al rubio y todo se complicó.

El actor decidió demandar a la madre de sus hijos por lo que hizo, y Shiloh salió a defenderlo, o más bien a apoyarlo. Esto no solo la habría puesto en una posición difícil con Angelina, sino también con sus hermanos, entre ellos los mellizos Knox y Vivienne, quienes recientemente celebraron sus 14 años.

Pero parece que todo eso quedó atrás, porque con motivo del cumpleaños de los menores del clan, Brad viajó a Roma, ciudad en la que se encuentra Jolie junto a sus hijos por el rodaje de su nueva película, y se reencontró con sus hijos para acompañarnos en el día tan especial. Según la prensa internacional, fue la misma Shiloh Jolie-Pitt quien jugó de artífice para que ese encuentro se llevara a cabo.

También podrían ser los propios mellizos quienes le pidieron a su mamá que permita la visita de su papá, eso nunca se sabrá. Lo que si se sabe es que Knox y Vivienne están cada día más grandes y más parecidos a sus padres, porque tienen la gota justa de Angelina Jolie, complementada a la perfección con la gota justa de Brad Pitt, al igual que lo que sucede con la joven de 16 años.

Vivienne y Knox captados por los paparazzis.

Los últimos en sumarse a la familia Jolie-Pitt nacieron el 12 de julio de 2008. Su llegada se dio por medio de una cesárea que se realizó la estrella de Hollywood en Francia. Se puede decir que son los dos hijos de los actores que más lograron resguardarse del asecho de la prensa, porque realmente hay muy pocas fotos de ellos.