Tras nueve años de ausencia, Eduardo Capetillo regresó a la actuación junto a su hijo con la serie ‘Donde hubo fuego’

La actuación debe ser una de las profesiones que más requiere la motivación y todo esto dependerá del equipo de trabajo, de la trama de la historia y las particularidades del personaje que toque interpretar. Las deficiencias en estos puntos no le generaban interés al actor Eduardo Capetillo de regresar a la televisión, sin embargo, la plataforma de streaming Netflix lo hizo posible con un relato de bomberos que le puso la piel de gallina de lo fascinado que lo dejó y en donde volverá a poner el cuerpo en formato 360.

Tras nueve años de ausencia, Eduardo Capetillo regresó a la actuación, y lo hace por la puerta grande al protagonizar la serie Donde hubo fuego de Netflix, en la que interpreta a un bombero y comparte créditos, por primera vez, con su hijo Eduardo, quien debuta en esta faceta. En entrevista con Quién, el actor y cantante explicó que se mantuvo inactivo durante mucho tiempo de la actuación debido a que no llegaba el proyecto indicado. Recibía guiones y propuestas, pero ninguno era lo que esperaba.

Eduardo Capetillo en Donde hubo fuego.

“De pronto llega Donde hubo fuego, leí los primeros dos capítulos y me cautivó. Estaba de viaje en Mérida y adelantamos un par de días para regresar a terminar de leer y firmar”, platicó el ex Timbiriche al comentar que debió adaptarse a nuevos sistemas de trabajo durante el rodaje.

“Estaba acostumbrado a grabar a tres cámaras, hacer hasta 40 escenas al día, eso hace que de pronto se pierda la calidad y no tengo nada en contra de las telenovelas, pero sí fue muy distinto a esto. Desde un principio me dijeron que íbamos a hacer un 360 de cada escena, y yo no tenía idea de cómo era hasta que llegué al set”, explicó el protagonista de melodramas como Marimar y Alcanzar una estrella.

En Donde hubo fuego, una historia llena de amor, suspenso, peligro y acción, Eduardo Capetillo interpreta a Ricardo Urzúa, quien llega a usurpar las funciones de un jefe en la estación de bomberos. Gracias a este personaje y a las escenas que ha tenido que realizar, asegura que hoy valora mucho más el trabajo de quienes se dedican a extinguir los incendios y a rescatar personas en medio de estos siniestros.

Donde hubo fuego.

“Son unos héroes, hicimos escenas súper reales y trabajamos con fuego y me di cuenta a lo que se enfrentan esos hombres. La mayoría de las veces ponen su vida de por medio para salvar a las víctimas. Tuvimos 20 días de entrenamiento con bomberos reales para que nos enseñaran paso a paso su lenguaje, las claves, cómo se cargan las líneas, cómo se abren, se cierran, las precauciones que se deben tener… mi admiración profunda a los bomberos de todo el mundo”, destacó.

Respecto a la experiencia de compartir créditos con su primogénito Eduardo, resaltó que fue maravilloso. La idea de trabajar juntos se la propusieron a través de una junta en la casa productora Argos.

Codo a codo con su hijo

“Me pareció una excelente idea, pero te voy a ser sincero, tenía mis reservas. Cuando me mandan un guion, lo primero que tengo que hacer es preguntarme si soy capaz de hacerlo o no. Cuando empiezo a leer las primeras escenas sí dije: ‘aguas, porque este personaje no es fácil, tiene mucho rango emocional’”, expresó el artista.

Eduardo Capetillo, que recién está pisando el piso de los cincuenta y pocos, hace referencia a que su hijo, Eduardo, interpreta su mismo personaje pero 25 años atrás y le preocupaba que no fuera a hacer un buen papel debido a que nunca ha tenido un entrenamiento actoral. Eduardo Capetillo junto a su hijo Eduardo.

“Recuerdo que su mamá me dijo que le dieran unas clases de actuación antes de empezar a grabar, pero le dije que no porque a veces es más difícil desaprender algo que aprenderlo. Sabía que iba a estar en buenas manos con Moisés Urquidi. Y se lo dije a su mamá, si algo tiene seguro en Argos es que va a estar bien iluminado, fotografiado y dirigido. Afortunadamente acerté porque cuando lo soltamos y empezó a filmar, empezaba a escuchar comentarios que estaban muy contentos con su trabajo”, comentó el artista muy orgullo de su hijo.

Durante el rodaje tuvieron que realizar una escena complicada de flashback y comenzaron los ensayos. “El director se dio cuenta de que me estaba yendo por otro lado y no estaba logrando lo que buscábamos. Entonces, me mostró una escena clave de mi hijo y cuando vi la reacción de Eduardo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando terminamos me quedé muy contento con lo que hice, pero quedé impresionado con lo que vi de mi hijo. ¡Ya hubiera querido yo hacer eso en mi primer proyecto!”. Eduardo Capetillo junto a su hijo Eduardo.

Trabajar en medio del fuego para una escena de acción con alta carga dramática, no fue tarea fácil para ninguno de los dos. “Teníamos 45 segundos nada más porque teníamos que salir a respirar y a enfriarnos, se ve fácil pero lo que las personas van a ver plasmado, nos costó muchísimo trabajo”.

Durante el tiempo de rodaje, el actor debió ausentarse por varios meses de casa. Por fortuna, el apoyo de su familia, sobre todo, de su esposa, la actriz Biby Gaytán, fue fundamental y así lo resaltó: “Es una belleza de mujer en todos los sentidos. Cuando terminé de leer los capítulos le dije que era una joya y me dijo que qué esperaba, que marcara a decirles que sí me quedaba con el papel. Ella es la encargada de darme ese empujón final para decir ‘sí’. El apoyo fue incondicional porque fueron cinco meses en donde las jornadas de trabajo eran largas y para mí eso fue fundamental”.

En Donde hubo fuego también participan Itatí Cantoral (Gloria), Iván Amozurrutia (Alfonso) y Esmeralda Pimentel (Olivia). En un formato de 39 episodios que se estrenará el 17 de agosto a través de Netflix. La historia fue creada por José Ignacio 'Chascas' Valenzuela (¿Quién Mató a Sara?) y rinde homenaje a las y los bomberos del mundo.