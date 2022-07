A qué actor le salvó la vida Robert Downey Jr.

La carrera de Armie Hammer parecía muy prometedora. Además de ser muy talentoso y de haber participado en grandes proyectos cinematográficos, es hijo del empresario Michael Armand Hammer y bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer.

Pero el año pasado todo se derrumbo. La estrella de la película Red Social fue acusado de abuso y canivalísmo. Desde que esas revelaciones salieron a la luz, las ofertas laborales dejaron de llegar y su imagen pública quedó totalmente dañada.

Armie Hammer.

En ese momento, Armie Hammer se encontraba trabajando con algunas productoras que tomaron la decisión de rescindirle el contrato y de eliminar sus imágenes ya grabadas previamente. Una de ellas era la película Billion Dollar Spy en la que ya se encontraba trabajando.

Sin embargo, recientemente se conoció que el actor no estuvo pasando por todo esto solo. Según aseguró Vanity Fair, contó con el apoyo y la ayuda de una súper estrella de Hollywood, Robert Downey Jr.

Aparentemente, habría sido el protagonista de Iron Man quien se ocupó de pagar el tratamiento de Hammer en un centro de salud especializado, llamado The Guest House, durante seis meses. Además, le habría prestado dinero para solventar gastos durante este terrible presente laboral.

Pero eso no es todo, el mencionado medio aseguró también que Robert Downey Jr. le brindó hospedaje en una de sus casas de Los Ángeles, dado que estaba siendo asechado por la prensa en las Islas Caimán, destino en el que residen su exmujer y sus hijos y donde había conseguido trabajo vendiendo tiempos compartidos.

Robert Downey Jr.

“Todo el mundo mira a Armie pensando que tuvo algún tipo de vida privilegiada. Pero no es necesariamente así como son las cosas. El hecho de que vengas de una crianza donde los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté libre de problemas”, expresó la fuente que se comunicó con Vanity Fair.