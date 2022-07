La anécdota que pocos conocen de Benedict Cumberbatch, uno de los actores de Hollywood del momento

Lo importante no es llegar, lo importante siempre es el camino recorrido. Y un ejemplo de perseverancia y esfuerzo para posicionarse como uno de los actores del momento es, sin dudas, Benedict Cumberbatch. El artista participó en grandes producciones como Spider-Man: No Way Home y The Power of the Dog, la cual le valió una nominación a los Premios Oscar. Pero, como si esto fuera poco, el artista volvió a demostrar todo su talento con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual se lanzó en cines el pasado 5 de mayo a nivel mundial.

En la cinta Benedict Cumberbatch volvió a ponerse en la piel de Stephen Strange y se enfrentó a las consecuencias de lo sucedido en Spider-Man: No Way Home. Y, sin dudas, se trató de una de las interpretaciones más emocionantes y atrapantes de su vida, ya que mostró tanto la peor como la mejor versión de este personaje que le ha marcado la carrera en Marvel.

Benedict Cumberbatch en Sherlock Holmes.

Sin embargo, más allá de su paso por la franquicia de superhéroes, Benedict Cumberbatch ha sabido enfrentarse a distintos roles que lo han posicionado como uno de los mejores actores de Hollywood. A su vez, la gran relación gracias a su carisma y espontaneidad, que tiene con sus fans lo llevó a estar en la más alta estima de las estrellas de la industria. Asimismo, más de una vez, sus colegas han hablado maravillas de él logrando así aumentar el amor por su persona.

Eso sí, hay que destacar que más allá del amor que Benedict Cumberbatch genera, lo cierto es que el actor es uno de los intérpretes con más perfil bajo de Hollywood. De hecho, ni siquiera tiene redes sociales y poco se conoce de su vida privada. Pero, la realidad es que tiene una de las historias más conmovedoras y emocionantes de todas las estrellas mundiales y hoy, en conmemoración de su cumpleaños, te la contamos.

La anécdota que pocos conocen

En 2004, justo cuando la carrera de Benedict Cumberbatch recién estaba conociendo el éxito, el actor vivió una experiencia que lo ayudó a ser quién es en la actualidad. Esto se debe a que, según confesó en una entrevista, durante un viaje que realizó a Sudáfrica para rodar una serie, fue secuestrado por un grupo de bandidos en la carretera. Durante ese año se encontraba rodando. Hasta los confines de la Tierra, una serie de la BBC y tuvo que viajar para hacer algunas tomas en aquél país. Pero, durante su recorrido por las calles sudafricanas, se encontró con este hecho que lo marcó para siempre.

Benedict Camberbatch en Dr Strange.

“Nos detuvimos y salimos del arbusto, estos tipos vinieron y nos arrojaron de regreso al auto, se salieron de la carretera y saquearon el auto… Hubo indicios de un arma pero no me di la vuelta para verla porque en ese momento no estaba fuera del coche”, comenzó explicando en su momento. Después, agregó: “Luego me metieron en el maletero del coche y en un momento me ataron los cordones de los zapatos a las muñecas. Al final, nos dejaron solos una vez que les dimos las tarjetas y el dinero. Pero debido a la necesidad de llevar la tarjeta a un cajero automático, el secuestro duró dos horas y media”, contó Benedict.

Aunque fue una situación aterradora, sólo se trata de una historia más que hoy el actor la puede contar y no pasó a mayores consecuencias. Es que todo el fandom, principalmente de Marvel, lo quiere ver crecer en las próximas producciones que tenga preparada la franquicia.